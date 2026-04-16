実際、ミュンヘンの選手たちは第1戦より動きが鈍く、支配力も脅威も弱まっていた。 4人の攻撃陣は苦戦し、これはレアルのアルヴァロ・アルベロア監督の布陣変更も影響した。左SBフェルランド・メンディはアルバロ・カレラスよりマイケル・オリゼを効果的に抑え、UEFAがオリゼをMOMに選んだのはやや意外だった。

第1戦では結果もxG値もバイエルンが上回っていた（2.9–2.2）。しかし第2戦ではレアルが2.3–2.1とわずかに優った。つまりバイエルンは統計より2点多く取り、1点多く失った。 先週は好守を連発したが、この日は致命的なミスで0－1を許し、1－2の失点にも絡んだ。2－3の失点では、普段堅実なダヨ・ウパメカノもミスを犯した。

「レアルに2勝して進みながら、まだ改善できると感じられるのは良いことだ」とキミッヒは話した。彼の批判は意外だったが、まるでマティアス・ザマーのような役割だ。