ウォーミングアップから熱狂的な歓迎を受け、キックオフ時には南スタンドで壮大なチアパフォーマンスが繰り広げられた。バイエルン・ミュンヘンのファンが整えた舞台で、選手たちは劇的な試合を展開した。チームは3度リードを許したが、そのたびに同点に追いついた。 89分にルイス・ディアスが3-3とし、アディショナルタイムにマイケル・オリゼが勝ち越し。レアルはカマヴィンガとギュラーが退場し、マドリードの選手たちが審判を取り囲む一方、ミュンヘンの選手たちは南スタンド前で準決勝進出を祝った。
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ヨシュア・キミッヒがバイエルン・ミュンヘンで元監督の役割を担い、再びユヴェントスの話題に言及した。
2015年にバイエルンに加入して以来、最も感動的なCLの夜だったか問われたキミッヒ。31歳の司令塔は少し考え、浮かんだのは1試合だけだった。 2016年のユヴェントスとのラウンド16第2戦だ。バイエルンは序盤0-2とリードを許したが、延長戦の末4-2で逆転した。「それ以外では、負けた感動的な夜も多かった」とキミッヒは語り、「だからこそ、今回勝ち抜けたことがとても嬉しい」と続けた。
レアル・マドリード戦の結果とメンタリティには満足していると語った。その一方で、チームパフォーマンスについては「ハイレベルな試合ではなかった。改善点が山ほどある」と陣内では唯一、率直に批判した。
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FCバイエルンは第1戦より調子を落としている。
実際、ミュンヘンの選手たちは第1戦より動きが鈍く、支配力も脅威も弱まっていた。 4人の攻撃陣は苦戦し、これはレアルのアルヴァロ・アルベロア監督の布陣変更も影響した。左SBフェルランド・メンディはアルバロ・カレラスよりマイケル・オリゼを効果的に抑え、UEFAがオリゼをMOMに選んだのはやや意外だった。
第1戦では結果もxG値もバイエルンが上回っていた（2.9–2.2）。しかし第2戦ではレアルが2.3–2.1とわずかに優った。つまりバイエルンは統計より2点多く取り、1点多く失った。 先週は好守を連発したが、この日は致命的なミスで0－1を許し、1－2の失点にも絡んだ。2－3の失点では、普段堅実なダヨ・ウパメカノもミスを犯した。
「レアルに2勝して進みながら、まだ改善できると感じられるのは良いことだ」とキミッヒは話した。彼の批判は意外だったが、まるでマティアス・ザマーのような役割だ。
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FCバイエルン：ヨシュア・キミッヒがマティアス・ザマーを真似る
FCバイエルンの元スポーツディレクター（現BVBアドバイザー）は、全員が喜びに浸る瞬間にも批判を浴びせる人物として知られる。ブンデスリーガ1回、チャンピオンズリーグ準決勝3回の成功を収めた4年間の後、ザマーは2016年にバイエルンを去った。 その直前、キミッヒが語るユヴェントス戦の劇的勝利のあと、バイエルンは準決勝でアトレティコに逆転負けした。今年ブダペストでの決勝再戦の可能性もあるが、まずは準決勝でパリ・サンジェルマンが待ち受ける。
キミッヒはPSGを「欧州で最も調子がいいチーム」と語る。ドレーゼン会長も、11月のリーグ戦でバイエルンが2-1で勝ったとはいえ、現王者のPSGを優勝候補と見る。 前半で圧倒したバイエルンは、ディアスが退場して数的不利になっても守備で耐え抜き、勝利を死守した。
キミッヒは10年前のユヴェントス戦を最も印象深い試合と語るが、今回はPSG戦の序盤がバイエルンでのベストハーフかと問われ「そうだ」と即答。比較対象は2016年のユヴェントス戦前半だけだ。 今回のPSG戦では、第1戦の質と第2戦の精神力を両方発揮する必要がある。