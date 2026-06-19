水曜日、ヤン・ディオマンデは「The Players' Tribune」に亡き妹への手紙を寄稿した。15歳だったロクサーヌは1年前、パーティーの後に原因不明で亡くなった。「君が生き続けるようにするよ。世界中が君の名前を知るようにするよ」と彼は綴った。
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ヨシュア・キミッヒがバイエルンの英雄と重ねられる。ドイツ代表を悩ませるのは「あのドイツ人」か？
ディオマンデは世界的な知名度向上にも積極的だ。RBライプツィヒでのデビューシーズンに公式戦36試合で23得点・アシストを記録し、19歳ながらワールドカップでも存在感を示している。 初戦では優勝候補エクアドルを1-0で破り、チャンピオンズリーグ決勝進出アーセナルのヒンカピーを翻弄。チーム最多80回のボールタッチを記録し、ウイングフォワードとしては異例の数字でMOMに選ばれた。
エクアドル戦では右サイドで起用された。クラブでは右が主戦場だが、代表では左が定位置だった。 ドイツ戦でディオマンデがどのポジションで先発するかは、もう一人のウイング次第だ。エクアドル戦で途中出場し決勝点を挙げたアマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）がバズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム）に代わって先発すれば、ディオマンデは左に移り、ドイツの右SBジョシュア・キミッヒと対決する。
キミッヒはブンデスリーガでの対戦を振り返り、「ライプツィヒは問題があったが、彼は常に安定して良いプレーをしていた」と絶賛。さらにバイエルン時代のチームメイトで2020年CL決勝のヒーロー、キングスレー・コマンに例え、「スタート・ストップ・ドリブルが素晴らしい。少し彼に似ている」と語った。 「彼のストップ＆ゴーは並外れていて、かつてバイエルンでプレーしたキングスレーを思い出す。スピードを極限まで上げ、相手を揺さぶってから再加速するんだ」と絶賛した。
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「これこそがD列車だ」：アントニオ・リュディガーがコートジボワールのウイングを称賛
ディオマンデはスピードと高い技術で、前線へ押し上げるドイツ代表にとって大きな脅威だ。コートジボワールの他の攻撃陣も高速で動き回る。「まるで特急列車だ」とアントニオ・リュディガーは言い、「彼らは1対1とカウンターを好む」と続けた。
ドイツは初戦のキュラソー戦（7-1）でも、実力差がある相手ながら速いカウンターに苦戦した。特にサイドでキミッヒと左SBブラウンがナーゲルスマン監督の指示で深く上がったり内へ切り込んだりした際、その傾向が目立った。2人はそれぞれ2得点・2アシストを記録したが、裏には大きなスペースが生まれた。 しかしその裏を突かれ、背後に大きなスペースが生まれる場面も目立った。
キミッヒは「コートジボワール戦では守備のカバーが重要だ。50〜60メートルも下がって集中を欠くと、スピードでやられる」と警鐘を鳴らした。 昨季ブンデスリーガでの最高速度はディオマンデが36.30km/h、キミッヒは33.08km/h。キャプテンは「適切なバランス」を強調し、守備を重視して「8人のディフェンダーに対して5～6人で攻撃する」ことも辞さないとした。
ナゲルスマン監督もキミッヒの意見を重視し、コートジボワール戦では戦術を微調整する見込みだ。右ウイングのサネが非公開練習で5バックの右SBに入り、守備を補強したという。
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コートジボワールはW杯予選で無失点を記録した
一方、ドイツの攻撃陣は突破が難しい守備と対戦する。コートジボワールはW杯予選で無失点だったうえ、エクアドルとの初戦も無失点に抑えた（クロスバーに2本直撃された）。
その一戦では、エメルセ・フェー監督が負傷を抱えるCBオディロン・コソヌ（アタランタ）とエヴァン・ンディッカ（ASローマ）を先発から外した。 ドイツ戦では両選手とも復帰できる見込みだ。右サイドバックはゲラ・ドゥエ（レーシング・ストラスブール）が務める。彼はフランス代表でPSGで2度のCL制覇を経験したデシレ・ドゥエの兄弟だ。
また、センターフォワードのエリエ・ワヒも結局メンバーに追加された。当初、アイントラハト・フランクフルトで不振に陥った彼は、フランスで賭博詐欺と試合操作の疑いで捜査を受けているためカナダ入国を拒否されると報じられていたが、木曜日にようやく許可された。
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ワールドカップ後、ヤン・ディオマンデはリヴァプールかPSGに移籍する？
コートジボワールの最大の期待はディオマンデにある。彼は代表監督フェーに、ブンデスリーガの選手情報を提供できる。しかし、ディオマンデがライプツィヒであと何年プレーするかは不明だ。PSGやリヴァプールが獲得に興味を示し、移籍金は1億2000万ユーロと噂される。
仮にドイツを去る日が来ても、彼には思い出のニックネームが残る。 「ライプツィヒに移籍した当初、私はいつも遅刻していた」と彼は『The Players' Tribune』に綴っている。「厳密には時間通りだったが、ドイツではそれが『かなり遅れている』意味になる。そこで、どんな待ち合わせでも90分前に行くようになった。すると、みんなは私を『ドイツ人』と呼び始めたんだ。」