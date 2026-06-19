ヨシュア・キミッヒがバイエルンの英雄と重ねられる。ドイツ代表を悩ませるのは「あのドイツ人」か？

ディオマンデは世界的な知名度向上にも積極的だ。RBライプツィヒでのデビューシーズンに公式戦36試合で23得点・アシストを記録し、19歳ながらワールドカップでも存在感を示している。 初戦では優勝候補エクアドルを1-0で破り、チャンピオンズリーグ決勝進出アーセナルのヒンカピーを翻弄。チーム最多80回のボールタッチを記録し、ウイングフォワードとしては異例の数字でMOMに選ばれた。

エクアドル戦では右サイドで起用された。クラブでは右が主戦場だが、代表では左が定位置だった。 ドイツ戦でディオマンデがどのポジションで先発するかは、もう一人のウイング次第だ。エクアドル戦で途中出場し決勝点を挙げたアマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）がバズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム）に代わって先発すれば、ディオマンデは左に移り、ドイツの右SBジョシュア・キミッヒと対決する。

キミッヒはブンデスリーガでの対戦を振り返り、「ライプツィヒは問題があったが、彼は常に安定して良いプレーをしていた」と絶賛。さらにバイエルン時代のチームメイトで2020年CL決勝のヒーロー、キングスレー・コマンに例え、「スタート・ストップ・ドリブルが素晴らしい。少し彼に似ている」と語った。 「彼のストップ＆ゴーは並外れていて、かつてバイエルンでプレーしたキングスレーを思い出す。スピードを極限まで上げ、相手を揺さぶってから再加速するんだ」と絶賛した。