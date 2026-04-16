実際、ミュンヘンの選手たちは第1戦より動きが鈍く、支配力も脅威も弱まっていた。 4人の攻撃陣は苦戦し、これはレアルのアルヴァロ・アルベロア監督の布陣変更も影響した。左SBフェルランド・メンディはアルバロ・カレラスよりマイケル・オリゼを効果的に抑え、UEFAがオリゼをMOMに選んだのはやや意外だった。

第1戦では結果もxG値もバイエルンが上回っていた（2.9対2.2）。だが第2戦ではレアルが2.3対2.1とわずかに上回り、バイエルンは統計より2点多く取り、1点多く失った。 先週は好守連発だったが、この日は致命的なミスで0－1を許し、1－2の失点にも絡んだ。2－3の場面では、普段堅いウパメカノも珍しくミスを犯した。

「レアルに2勝して進みながら、まだ改善できると感じられるのは良いことだ」とキミッヒは語った。彼の批判は意外だったが、ある意味ではマティアス・ザマー的な役割を引き継いだ。