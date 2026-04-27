ニューカッスルはまだウィッサの真価を引き出せていない。アーセナル戦では終盤の決定機を逃し、チームはエディ・ハウ監督の下、またも敗れた。コンディションと自信を取り戻せば、彼は本領を発揮できるか？

この疑問を、元コンゴ代表で現在「バラー・リーグUK」でプレーするエムポクに投げかけると、彼はGOALにこう語った。「ニューカッスルが彼を獲得したからには、その理由を知っているはずだ。彼には確かな能力がある。

ブレントフォード時代と同じ起用法なのかは不明だ。あそこは2トップだったが、ニューカッスルは違う。どう変えるつもりなのか分からない。

「それでも彼はプレミアリーグで得点できることを証明済みだ。大きなけがが適応を遅らせたが、時間さえあれば必ず復活し、価値を示すだろう」