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ヨアン・ウィッサはアラン・シアラーの背番号9を避けるべきだったのか？ 5500万ポンドでニューカッスルに加入したこのストライカーは、怪我に悩まされながらも3得点を挙げた。今シーズン、活躍が期待されている。
負傷と3ゴール：ウィッサのニューカッスルでの初シーズン
2025年9月、コンゴ民主共和国代表戦で負った膝の負傷は、ニューカッスルでのウィッサの将来を暗示した。高額移籍からわずか数日後、29歳の彼は3か月間戦線離脱した。
公式戦デビューは12月6日となり、その後24試合で3得点、プレミアリーグでは1得点のみ。西ロンドンでの最終シーズンに19得点を挙げた活躍とは対照的だ。
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ウィッサは5500万ポンドの移籍金に見合う活躍ができるか？
ニューカッスルはまだウィッサの真価を引き出せていない。アーセナル戦では終盤の決定機を逃し、チームはエディ・ハウ監督の下、またも敗れた。コンディションと自信を取り戻せば、彼は本領を発揮できるか？
この疑問を、元コンゴ代表で現在「バラー・リーグUK」でプレーするエムポクに投げかけると、彼はGOALにこう語った。「ニューカッスルが彼を獲得したからには、その理由を知っているはずだ。彼には確かな能力がある。
ブレントフォード時代と同じ起用法なのかは不明だ。あそこは2トップだったが、ニューカッスルは違う。どう変えるつもりなのか分からない。
「それでも彼はプレミアリーグで得点できることを証明済みだ。大きなけがが適応を遅らせたが、時間さえあれば必ず復活し、価値を示すだろう」
ウィッサはニューカッスルの象徴的な背番号9を避けるべきだったのだろうか？
ウィッサはブレントフォードで11番を着けていたが、ニューカッスルに移籍する際、象徴的な背番号を選ぶことにした。シアラー、マルコム・マクドナルド、ジャッキー・ミルバーンの後継者となるプレッシャーから逃げず、挑戦を受け入れたのだ。
タインサイドで最も注目されるストライカーの座から距離を置くべきだったかと問われると、ムポクはこう付け加えた。「そうは思わない。 移籍時に『アラン・シアラーには大きな重圧が』などとは考えていなかったはずだ。シアラーは伝説であり、いつまでたっても伝説だ。どんな背番号9が来ても、彼の功績は消えない」
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華々しい締めくくり：2025-26シーズンの終盤戦
ニューカッスル加入時に4年契約を結んだウィッサは、期待に応えるために証明すべきことが山積みだ。2025-26シーズンのプレミアリーグは残り4試合となり、マグパイズは土曜日にホームでブライトンを迎える準備を進めている。
M’Pokuも、ウィッサの短期・長期的な活躍に注目する。ただし彼は現在、コッパー・ボックス・アリーナで開催される6人制大会へ「アングリー・ジンジ」率いる「ヤニテッド」で出場するため、目の前の課題に追われている。
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