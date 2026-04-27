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Yoane Wissa Alan Shearer NewcastleGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ヨアン・ウィッサはアラン・シアラーの背番号9を避けるべきだったのか？ 5500万ポンドでニューカッスルに加入したこのストライカーは、怪我に悩まされながらも3得点を挙げた。今シーズン、活躍が期待されている。

ヨアネ・ウィッサ
ニューカッスル
プレミアリーグ

ヨアン・ウィッサは5500万ポンド（7500万ドル）でニューカッスルへ移籍し、背番号9を受け取った。同郷のポール＝ジョゼ・ムポクはGOALに、その決断は今も正当だと語った。ウィッサはデビューシーズンに苦戦しているが、ムポクは彼がやがてベストコンディションを取り戻すと確信している。

  • 負傷と3ゴール：ウィッサのニューカッスルでの初シーズン

    2025年9月、コンゴ民主共和国代表戦で負った膝の負傷は、ニューカッスルでのウィッサの将来を暗示した。高額移籍からわずか数日後、29歳の彼は3か月間戦線離脱した。

    公式戦デビューは12月6日となり、その後24試合で3得点、プレミアリーグでは1得点のみ。西ロンドンでの最終シーズンに19得点を挙げた活躍とは対照的だ。

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  • Yoane Wissa Newcastle 2025-26 goalGetty

    ウィッサは5500万ポンドの移籍金に見合う活躍ができるか？

    ニューカッスルはまだウィッサの真価を引き出せていない。アーセナル戦では終盤の決定機を逃し、チームはエディ・ハウ監督の下、またも敗れた。コンディションと自信を取り戻せば、彼は本領を発揮できるか？

    この疑問を、元コンゴ代表で現在「バラー・リーグUK」でプレーするエムポクに投げかけると、彼はGOALにこう語った。「ニューカッスルが彼を獲得したからには、その理由を知っているはずだ。彼には確かな能力がある。

    ブレントフォード時代と同じ起用法なのかは不明だ。あそこは2トップだったが、ニューカッスルは違う。どう変えるつもりなのか分からない。

    「それでも彼はプレミアリーグで得点できることを証明済みだ。大きなけがが適応を遅らせたが、時間さえあれば必ず復活し、価値を示すだろう」

  • ウィッサはニューカッスルの象徴的な背番号9を避けるべきだったのだろうか？

    ウィッサはブレントフォードで11番を着けていたが、ニューカッスルに移籍する際、象徴的な背番号を選ぶことにした。シアラー、マルコム・マクドナルド、ジャッキー・ミルバーンの後継者となるプレッシャーから逃げず、挑戦を受け入れたのだ。

    タインサイドで最も注目されるストライカーの座から距離を置くべきだったかと問われると、ムポクはこう付け加えた。「そうは思わない。 移籍時に『アラン・シアラーには大きな重圧が』などとは考えていなかったはずだ。シアラーは伝説であり、いつまでたっても伝説だ。どんな背番号9が来ても、彼の功績は消えない」

  • Paul-Jose M'Poku Baller League UK 2026 YanitedBaller League UK

    華々しい締めくくり：2025-26シーズンの終盤戦

    ニューカッスル加入時に4年契約を結んだウィッサは、期待に応えるために証明すべきことが山積みだ。2025-26シーズンのプレミアリーグは残り4試合となり、マグパイズは土曜日にホームでブライトンを迎える準備を進めている。

    M’Pokuも、ウィッサの短期・長期的な活躍に注目する。ただし彼は現在、コッパー・ボックス・アリーナで開催される6人制大会へ「アングリー・ジンジ」率いる「ヤニテッド」で出場するため、目の前の課題に追われている。

    『Baller League』は毎週月曜17時、www.youtube.com/@BallerLeagueUKで生配信。

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