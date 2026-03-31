ユーロ2028のチケット価格：UEFAが価格据え置きを決定、FIFAの物議を醸す価格設定モデルに大きな打撃

FIFAが需要に応じて価格が変動する物議を醸す「ダイナミックプライシング」モデルを採用している一方で、UEFAはユーロ2028において固定の定価を維持することを約束している。これにより、需要がピークに達した時期にアルゴリズムによる価格急騰が起こっても、ファンが価格の高騰によってチケットを購入できなくなる事態を防げる。さらに、UEFAは定価での再販プラットフォームの導入を約束しており、ワールドカップのチケットで見られたような、不当な転売価格の高騰を防ぐこととしている。

ワールドカップでは、FIFAが二次市場における買い手と売り手の手数料合計から30％を徴収していると報じられているが、UEFAのモデルは、ファンが金銭的な搾取を受けることなく自国代表を応援できる公平な機会を提供することを目的としている。