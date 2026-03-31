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ユーロ2028のチケット価格：UEFAが価格据え置きを決定、FIFAの物議を醸す価格設定モデルに大きな打撃
費用の著しい格差
イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド共和国を会場とする2028年欧州選手権では、長年のサポーターを保護するための価格体系が導入される。UEFAは、全チケットの40％を、最も手頃な価格の「ファン・ファースト」カテゴリー2種に割り当てることを確認した。 『The Athletic』が報じた衝撃的な比較によると、米国で開催される2026年ワールドカップのスタジアムにおける駐車スペース1区画の料金（現在は平均133ポンド）は、ユーロ2028の一般チケット5枚分以上の価格になる可能性がある。この動きは、サッカーの統括団体が試合観戦体験をどのように評価しているかにおける格差の拡大を浮き彫りにしており、UEFAは高級VIP+チケットの売上を一般チケットの価格抑制に充てている。
- AFP
動的モデルの採用を拒否する
FIFAが需要に応じて価格が変動する物議を醸す「ダイナミックプライシング」モデルを採用している一方で、UEFAはユーロ2028において固定の定価を維持することを約束している。これにより、需要がピークに達した時期にアルゴリズムによる価格急騰が起こっても、ファンが価格の高騰によってチケットを購入できなくなる事態を防げる。さらに、UEFAは定価での再販プラットフォームの導入を約束しており、ワールドカップのチケットで見られたような、不当な転売価格の高騰を防ぐこととしている。
ワールドカップでは、FIFAが二次市場における買い手と売り手の手数料合計から30％を徴収していると報じられているが、UEFAのモデルは、ファンが金銭的な搾取を受けることなく自国代表を応援できる公平な機会を提供することを目的としている。
アクセシビリティと割り当て
両大会の格差は、一般のファンが入手できるチケットの枚数にも及んでいる。ユーロ2028では、UEFAはグループリーグの各試合につき、各国に1万枚のチケットを確保する予定であり、これはFIFAが各協会に割り当てている4,000枚未満という数から大幅に増加したものである。 障がいのあるサポーターへの配慮も大きな争点となっている。ユーロでは、障がいのあるファンは最も安い価格帯のチケットを購入でき、介助者用の無料チケットを申請することができる。一方、FIFAは2026年ワールドカップにおいて、障がいのあるファンに同伴者用の無料チケットを提供せず、本人が全額を支払うことを求めたことで批判を浴びている。
特集
2026年ワールドカップ
ユーロ2028
代表チームへの配分
4,000枚
10,000枚
最も安いグループチケット
45ポンド
30ポンド
カテゴリー3の団体チケット
164ポンド
£60
ダイナミックプライシング
はい
いいえ
額面での再販売
いいえ
はい
障害者同伴者無料
いいえ
はい
駐車場
133ポンド
該当なし
- AFP
2027年秋への道のり
ユーロ大会の確定価格および具体的な販売日程の全リストは、2027年秋に正式に発表される予定だ。同年12月の決勝トーナメント抽選会を経て、サポーター向けの第1次販売期間が開始される。価格はノックアウトステージに進むにつれて上昇すると見込まれるものの、メットライフ・スタジアムで3,119ポンドの「サポーター・バリュー」席が設定されたような、ワールドカップの主要試合で要求される4桁の金額に比べれば、依然として大幅に低い水準にとどまると予測されている。 ファンたちは、今週水曜日に発売予定のFIFAによる2026年大会チケットの最終分が、UEFAのファン重視の姿勢を受けて何らかの調整を迫られるかどうか、注視している。