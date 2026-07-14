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ユーリ・ティエレマンスが3500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。ベルギー人MFは「幼い頃からの夢が叶った」と語った。
レッド・デビルズ、ヴィラのスターと長期契約
ユナイテッドはティエレマンスを獲得し、中盤を強化した。2031年6月までの契約で加入する。29歳のティエレマンスは、アストン・ヴィラでの活躍を経て「ドリームズ・シアター」へ移籍。直近ではベルギー代表主将として2026年FIFAワールドカップでベスト8進出に貢献した。
新体制で再建を図るユナイテッドは、中盤強化へ精力的に動いている。
報道によると、クラブは今夏、エデルソン獲得を見送り、戦術刷新に向けより優先度の高いターゲットに集中していた。
子供の頃の夢とトロフィーへの野心
昨季UEFAヨーロッパリーグ決勝でアストン・ヴィラがフライブルクを破った一戦で先制点を奪ったティエレマンスは、20回もイングランド王者に輝いたクラブ加入を誇りに思うと語った。
彼はプレミアリーグ屈指のボール運び手として知られ、昨季は100パスあたりの守備ライン突破数がリーグ最多だった。
「マンチェスター・ユナイテッドに加入できたことを、言葉では言い表せないほど誇りに思う。これほど特別なクラブと契約できたことは信じられないほど素晴らしい。サッカーに魅了されてから長年にわたり献身的に取り組んできた集大成だ」とティエレマンスは語った。
「これまでサッカーで多くの成功を収めてきましたが、さらに高い目標を目指す決意は強まりました。クラブ全員の野心は明確です。今後数年間、最大のタイトルを勝ち取るために全力を尽くします」
ウィルコックス、ベルギー製エンジンを「傑出している」と称賛
マンチェスター・ユナイテッドのスカウトチームは、実績ある選手獲得に注力している。フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏は、ティエレマンスがクラブの方針に最適だと確信する。プレッシャー下でも冷静にラインを突破するパス数でリーグ2位を記録するベルギー人MFの能力が、獲得の決め手となった。
「ユーリは過去7年間、プレミアリーグ屈指のMFだった。技術、野心、メンタリティのすべてを備え、ユナイテッドで輝ける」とウィルコックスは語った。
「ユーリの安定感は並外れており、チームに冷静さ、創造性、リーダーシップをもたらすでしょう。ピッチでもロッカールームでも、彼のような影響力と経験を持つ選手を迎え入れられることを喜ばしく思います。我々は、タイトル争奪に向けたチーム作りを続けています」
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中盤刷新の一環
ティエレマンスの加入は、チームを去る選手たちの穴を埋める上で極めて重要な一歩と見なされている。ここ数週間で、ベテランのカゼミーロが退団し、マヌエル・ウガルテも長期離脱となった。そのため、新シーズン開幕前に競争力を保つには、移籍市場での迅速な補強が不可欠だった。
ティエレマンスはマンチェスター・ユナイテッドに加入し、クラブは上位との差を縮めるため大型補強を継続。特にチェルシーからアンドレイ・サントスを5000万ポンド（約6700万ドル）で獲得したことで、中盤への大規模投資が話題となっている。
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