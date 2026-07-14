昨季UEFAヨーロッパリーグ決勝でアストン・ヴィラがフライブルクを破った一戦で先制点を奪ったティエレマンスは、20回もイングランド王者に輝いたクラブ加入を誇りに思うと語った。

彼はプレミアリーグ屈指のボール運び手として知られ、昨季は100パスあたりの守備ライン突破数がリーグ最多だった。

「マンチェスター・ユナイテッドに加入できたことを、言葉では言い表せないほど誇りに思う。これほど特別なクラブと契約できたことは信じられないほど素晴らしい。サッカーに魅了されてから長年にわたり献身的に取り組んできた集大成だ」とティエレマンスは語った。

「これまでサッカーで多くの成功を収めてきましたが、さらに高い目標を目指す決意は強まりました。クラブ全員の野心は明確です。今後数年間、最大のタイトルを勝ち取るために全力を尽くします」











