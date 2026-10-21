最初の2節を1勝1分けで終えたインテルとコモは、ユースリーグ2026-27のリーグフェーズ第3節で勝利を挙げ、勢いを取り戻した。インテルはシャフタール・ドネツクに2-0で快勝し、コモはホームでマンチェスター・ユナイテッドを2-1で下した。これで両チームはプレーオフ進出圏内に返り咲いた。
ユースリーグ、コモとインテルが名誉挽回。両チームの勝利でイタリア勢の4勝が出そろう
なんてすごいんだ、コモ！
ロヴェッロ・ポッロのコムナーレ・アンジェロ・ヴォロンテ競技場で、コモのプリマヴェーラが歴史的な結果を残した。マンチェスター・ユナイテッドを2-1で下し、欧州での歴史的な初勝利を挙げた。
ジャンルカ・ファルシーニ監督率いるチームは、立ち上がりの4分にマッテオ・パパッチョーリ、19分にマッテオ・アルビーニが得点。50分にはジャック・フレッチャーのゴールでマンチェスター・ユナイテッドU-19に反撃を許したが、コモはスガルビのセーブにも助けられ、試合終了の笛までリードを守り切った。
試合記録
コモ 2-1 マンチェスター・ユナイテッド
得点者：4分 パパッチョーリ（コモ）、19分 アルビーニ（コモ）、50分 フレッチャー（マンチェスター・ユナイテッド）
コモ（3-4-1-2）：スガルビ；ジョアン・ガブリエル、デ・パオリ、グリッリ、アルビーニ；カッサーノ（58分 アルイ）、アンドレアッリ、ブロッジャン；フスティーニ（77分 カウリ）、パパッチョーリ（58分 ボーゼ）、カンディド・デ・パウラ（58分 ティガーノ）。
控え：ヴィゼンティン、ロンケッティ、エピファニ、オルテッリ、アリオリ。
監督：ファルシーニ
マンチェスター・ユナイテッド（4-3-3）：バーン＝ヒューズ；ヘラフ、マコーマック、ミルズ、ワトソン；マケヴォイ（61分 カマチョ）、J・フレッチャー（71分 アジャイ）、スウェイツ；マンタト（83分 ブラウン）、イブラギモフ（主将）、トンプソン。
控え：ハーディ、ングワシ、オブライエン、オロスコ、エゼ、ルーニー。
監督：ローレンス
インテル、納得の出来
エミリアーノ・ビジカ率いるインテルの若手チームが今季初勝利を挙げた。序盤は硬さが見られたものの、前半アディショナルタイムにヴカイのループシュートで先制。飛び出しを誤ったチンポイエシュを破った。後半には、今季序盤で最も将来を期待されるストライカー、カッラーラが追加点を奪った。
試合記録
インテル 2-0 シャフタール
得点者：46分 ヴカイ（インテル）、75分 カッラーラ（インテル）
インテル（4-3-3）：ガッリエーラ；リッシ（72分 エヴァンジェリスタ）、ドナート、ペレッティ、ソリーノ（80分 ロッカ）；ダゴスティーノ、チェルペレッティ、グリゾーニ・ファザーナ（54分 プツェン）；エル・マフブービ（72分 モレッサ）、カッラーラ、ヴカイ（80分 フランキ）
控え：ファッロナート、ブレーダ、ラ・トッレ、マタッレーゼ
監督：ビジカ
シャフタール・ドネツク（4-3-3）：チンポイエシュ；シュカロヴィチ（62分 ピリピウク）、ミロコスト、コスチュク、カリュージヌイ；デリコン（77分 ヴォロシュコ）、チョルネンキー、チュチュノフ；ペトルク（62分 クリアチー）、ハルマシュ（77分 トヴェルドフリブ）、ズブリー（83分 サフォノフ）
控え：トルホフ、キチャ、セレダ、ヴェルフン
監督：ビエリク
順位表
インテルとコモの勝利に、前日のローマによるスロバン・ブラチスラバ戦、ナポリによるボデ／グリムト戦の勝利が続いた。暫定順位ではローマが勝ち点6で10位を堅持している。なお、ユースリーグにはベスト16への直接進出枠はない。インテルとコモはともに勝ち点4で、プレーオフ進出圏の最後の2枠に当たる21位と22位につける。ナポリは前日に獲得した勝ち点3で、27位から追う。
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