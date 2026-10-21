ロヴェッロ・ポッロのコムナーレ・アンジェロ・ヴォロンテ競技場で、コモのプリマヴェーラが歴史的な結果を残した。マンチェスター・ユナイテッドを2-1で下し、欧州での歴史的な初勝利を挙げた。

ジャンルカ・ファルシーニ監督率いるチームは、立ち上がりの4分にマッテオ・パパッチョーリ、19分にマッテオ・アルビーニが得点。50分にはジャック・フレッチャーのゴールでマンチェスター・ユナイテッドU-19に反撃を許したが、コモはスガルビのセーブにも助けられ、試合終了の笛までリードを守り切った。





試合記録

コモ 2-1 マンチェスター・ユナイテッド





得点者：4分 パパッチョーリ（コモ）、19分 アルビーニ（コモ）、50分 フレッチャー（マンチェスター・ユナイテッド）





コモ（3-4-1-2）：スガルビ；ジョアン・ガブリエル、デ・パオリ、グリッリ、アルビーニ；カッサーノ（58分 アルイ）、アンドレアッリ、ブロッジャン；フスティーニ（77分 カウリ）、パパッチョーリ（58分 ボーゼ）、カンディド・デ・パウラ（58分 ティガーノ）。

控え：ヴィゼンティン、ロンケッティ、エピファニ、オルテッリ、アリオリ。

監督：ファルシーニ





マンチェスター・ユナイテッド（4-3-3）：バーン＝ヒューズ；ヘラフ、マコーマック、ミルズ、ワトソン；マケヴォイ（61分 カマチョ）、J・フレッチャー（71分 アジャイ）、スウェイツ；マンタト（83分 ブラウン）、イブラギモフ（主将）、トンプソン。

控え：ハーディ、ングワシ、オブライエン、オロスコ、エゼ、ルーニー。

監督：ローレンス