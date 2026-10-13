一方、ナポリは初戦のアーセナル戦に1-2で敗れたものの、内容は悪くなかった。しかし、かつてナポリに所属したペペ・レイナを擁するビジャレアルとのスペインでのアウェー戦では、文字どおり崩れ落ちた。

スペインでの一戦は、開始から5分も経たないうちにロカとラウール・ガルシアが得点し、早くもビジャレアルに傾いた。ナポリが反撃を期待させたのは31分、バリードのシュートがポストをたたいた場面だけだった。さらに前半終了間際には、ザッパラが相手選手への高い位置での肘打ちにより退場。試合の流れは決定的となり、ビジャレアルは最後にラウール・ガルシアが決めて5-0とした。ラウール・ガルシアはプリエーゼから計4ゴールを奪った。





ナポリは2戦2敗で勝ち点0と、厳しい状況が続く。得点1、失点7のナポリを下回るのは、得点0、失点8のサバフ・バクーだけだ。