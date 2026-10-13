チャンピオンズリーグとともに、UEFAユースリーグ2026-27のリーグフェーズも続いている。しかし、この日、ユース世代の欧州クラブ最高峰の大会に臨んだイタリア勢2チームから朗報は届かなかった。インテルとナポリは、いずれも初戦で喫した敗戦を挽回できなかった。
ビジカ率いるインテルはホームでブルッヘと1-1の引き分けに終わり、ノチェリーノ率いるナポリは敵地でビジャレアルに0-5の大敗を喫した。
チャンピオンズリーグとともに、UEFAユースリーグ2026-27のリーグフェーズも続いている。しかし、この日、ユース世代の欧州クラブ最高峰の大会に臨んだイタリア勢2チームから朗報は届かなかった。インテルとナポリは、いずれも初戦で喫した敗戦を挽回できなかった。
ビジカ率いるインテルはホームでブルッヘと1-1の引き分けに終わり、ノチェリーノ率いるナポリは敵地でビジャレアルに0-5の大敗を喫した。
ビジカ監督率いるインテルは好スタートを切った。開始1分、実際にはわずか40秒で先制。右サイドからのエル・マブービのクロスをカッラーラがエリア内で収め、ボールをキープしてから、鮮やかな斜めのシュートでケステモントを破った。インテルは多くのチャンスをつくり、何度も追加点に迫った。ブレダのシュートはクロスバーをたたいたが、終盤に勢いが落ちると、87分に思わぬ同点弾を許す。ダ・シウバのエリア外からのシュートがファロナートを破り、試合は1-1で終わった。
マドリードでレアル・マドリードに0-3で敗れた後、インテルは勝ち点を積み上げたものの、現時点ではラウンド32進出圏外にとどまっている。
一方、ナポリは初戦のアーセナル戦に1-2で敗れたものの、内容は悪くなかった。しかし、かつてナポリに所属したペペ・レイナを擁するビジャレアルとのスペインでのアウェー戦では、文字どおり崩れ落ちた。
スペインでの一戦は、開始から5分も経たないうちにロカとラウール・ガルシアが得点し、早くもビジャレアルに傾いた。ナポリが反撃を期待させたのは31分、バリードのシュートがポストをたたいた場面だけだった。さらに前半終了間際には、ザッパラが相手選手への高い位置での肘打ちにより退場。試合の流れは決定的となり、ビジャレアルは最後にラウール・ガルシアが決めて5-0とした。ラウール・ガルシアはプリエーゼから計4ゴールを奪った。
ナポリは2戦2敗で勝ち点0と、厳しい状況が続く。得点1、失点7のナポリを下回るのは、得点0、失点8のサバフ・バクーだけだ。
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