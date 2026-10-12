IPA Sport
翻訳者：
「ユーヴェは不安だった！」試合終了後のレッドカードを受け、ファビオ・ピザカーネがルチアーノ・スパレッティに皮肉
ピサカーネ、試合終了時にスパレッティとともに退場処分
日曜日にウニポル・ドムスで行われた試合が1-1の引き分けに終わった後、カリアリのファビオ・ピサカーネ監督とユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督にレッドカードが提示された。ピサカーネ監督がボールを空中に蹴り上げたことをきっかけに、スパレッティ監督との間で緊迫した口論になった。
主審のマッテオ・マルチェナーロは両監督に退場を命じ、ピサカーネ監督は次のモンツァ遠征で指揮を執れなくなった。
ピサカーネ監督は、試合後の握手がこのような結末を迎えたことに失望を示した。
- ABACAPRESS
カリアリ指揮官、ユヴェントスが恐れを見せたと主張
タッチライン際での騒動について、ピザカーネは、スパレッティが試合前に見せた不安は好調なカリアリへの敬意の表れだと示唆した。「抱き合って終わることもできた。こうなってしまって残念だが、昨日のスパレッティは不安を感じているようだった」とピザカーネはDAZN Italiaに語った。
「ハーフタイムに起きたことも、見ていて気持ちの良いものではなかった。結局、抱き合って終わることもできたはずだ」
「だが、第6節でユヴェントスがカリアリで勝てないのではないかと心配しているなら、それは我々が正しい方向に進んでいる証拠だ」
守備的な戦い方と低いボール保持率を擁護
ダニエル・マルディーニは25歳の誕生日に、セリエAで4試合連続となるゴールを決めた。ボール支配率がわずか28％にとどまる中、カリアリのコンパクトな布陣を生かした。ピザカーネは、スター選手がそろうユヴェントスを相手に見せたチームの守備の粘りを誇らしげに語った。
「許したシュートの数を指摘されることもあるが、我々のようなチームにとっては十分に許容範囲内だ」とピザカーネは語った。
「シュートを許しても、飛んでくるボールに身を投げ出して立ちはだかる選手たちがいる。私が見たいのは、そういう姿勢だ」
- LaPresse
カリアリ、セリエAの順位表でユヴェントスより上位を維持
苦戦の末に勝ち取った勝ち点1により、カリアリはセリエA第6節終了時点でユヴェントスを上回る順位を維持した。6試合で4勝という好調な戦いを続けている。
ピザカーネ監督は試合プランを遂行した選手たちを称える一方、残りのシーズンも気を緩めないよう求めた。
「今言いたいのは、前向きな姿勢を保ち、警戒を怠ってはならないということだ」とピザカーネ監督は締めくくった。
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