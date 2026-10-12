日曜日にウニポル・ドムスで行われた試合が1-1の引き分けに終わった後、カリアリのファビオ・ピサカーネ監督とユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督にレッドカードが提示された。ピサカーネ監督がボールを空中に蹴り上げたことをきっかけに、スパレッティ監督との間で緊迫した口論になった。

主審のマッテオ・マルチェナーロは両監督に退場を命じ、ピサカーネ監督は次のモンツァ遠征で指揮を執れなくなった。

ピサカーネ監督は、試合後の握手がこのような結末を迎えたことに失望を示した。