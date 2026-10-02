チームがこの若手不在の中で明らかに創造性を欠いているなか、カルネヴァーリは彼がいかに惜しまれているかを隠さなかった。「彼がいなくて本当に困っている。できるだけ早く戻ってきてくれることを願っている。彼がチームの成長に重要な貢献をもたらせると確信しているからだ」

2人が比較されるようになったのは2024年9月が最初だった。ユルディズはPSVアイントホーフェン戦で見事な先制点を決め、アレッサンドロ・デル・ピエロを上回ってクラブ史上最年少のUEFAチャンピオンズリーグ得点者となった後、自身のアイドルであるデル・ピエロの代名詞ともいえる舌を出すゴールセレブレーションをまねた。

メディカルスタッフは12月の復帰を目標にしており、過密な冬日程を前にルチアーノ・スパレッティに攻撃の軸を取り戻させたい考えだ。