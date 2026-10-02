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「ユルディズはチャンピオンだ」 ユベントスCEOジョバンニ・カルネヴァーリ、負傷中の背番号10がアレッサンドロ・デル・ピエロ級に到達すると後押し
幹部が10代の選手に将来の大成を予想
トレント・スポーツ・フェスティバルの壇上で語ったビアンコネーリの首脳は、クラブの才能豊かな背番号10を、偉大な前任者デル・ピエロと同じ枠に位置づけた。このトルコ人FWは、セリエA開幕週のフロジノーネ戦で左足の第5中足骨を骨折し、最大3カ月の離脱を強いられる見通しだ。最大のチャンスメイカーを欠くことになり、シーズン序盤のタイトル争いに挑もうとするトリノのクラブにとって、状況は早くも複雑になっている。
- AFP
「彼には十分に可能性がある」
この10代の神童がイタリアのワールドカップ優勝者の足跡を本当にたどれるかと直接問われたカルネヴァーリは、その献身性を称賛する一方で、ファイナルサードでより決定的なプレーを見せる必要があると求め、こう語った。「ユルディズはチャンピオンだ。デル・ピエロのレベルに到達するには、まだ成熟する必要がある。ただ、彼にはそれを実現するあらゆる可能性がある。
「彼は献身的な選手だ。今のFWはチームのために犠牲になる必要があることを理解している。だがもちろん、ゴールやアシストという数字も必要であり、彼には違いを生み出すポテンシャルがある」
トリノのクラブは12月の復帰を見込んでいる
チームがこの若手不在の中で明らかに創造性を欠いているなか、カルネヴァーリは彼がいかに惜しまれているかを隠さなかった。「彼がいなくて本当に困っている。できるだけ早く戻ってきてくれることを願っている。彼がチームの成長に重要な貢献をもたらせると確信しているからだ」
2人が比較されるようになったのは2024年9月が最初だった。ユルディズはPSVアイントホーフェン戦で見事な先制点を決め、アレッサンドロ・デル・ピエロを上回ってクラブ史上最年少のUEFAチャンピオンズリーグ得点者となった後、自身のアイドルであるデル・ピエロの代名詞ともいえる舌を出すゴールセレブレーションをまねた。
メディカルスタッフは12月の復帰を目標にしており、過密な冬日程を前にルチアーノ・スパレッティに攻撃の軸を取り戻させたい考えだ。
- Italy Photo Press
消耗した強豪勢が厳しい連戦に直面する
このイタリアの強豪は、セリエAで7位から浮上を目指す中、象徴的なチャンスメイカーを欠いた状態で代替となる攻撃の解決策を見いださなければならない。国内での足踏みぶりは欧州での好調ぶりと鮮やかな対照をなしており、スパレッティ監督のチームは第1節でNECナイメヘンを5-0で粉砕した後、ヨーロッパリーグのリーグフェーズで首位に立っている。祝祭シーズンを迎える前に、背番号10を欠いたままこの容赦ない切れ味を維持できるかどうかが、今後の戦いを左右する。
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