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ユルゲン・クロップ、トーマス・トゥヘル、シャビ・アロンソ！ なぜ多くの名将がジョーダン・ヘンダーソンを求めるのか？ 元チェルシーのスターが元リヴァプール主将への愛を語る
ヘンダーソンは2026年ワールドカップのイングランド代表メンバーに名を連ねた。
その動きは一部に驚きを与えた。プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つ同選手は、現在36歳だからだ。それでも、北米で開催されたワールドカップ本大会ではイングランド代表のメンバーに名を連ねた。ただ、イングランドがメキシコに劇的な勝利を収めたことを祝っていた際、不運にも腕を骨折し、同大会での出場機会は限られた。
トゥヘル監督は、このベテランMFを自身の構想に含めるべきだと強く考え、ヘンダーソンが手術を受けた後も代表チームに帯同させた。当初の選出に首をかしげるファンも少なくなかったが、チームメートたちはすぐさま懐疑的な声を封じた。
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チェルシー、リヴァプール元主将をフリーで獲得
サンダーランドのアカデミー出身のヘンダーソンは、周囲を鼓舞するリーダーと見なされている。その資質は、アンフィールドでスティーヴン・ジェラードからキャプテンマークを引き継いだ際に際立ち、また常に模範的なプロフェッショナルとしてチーム全体の高い水準を保つ助けとなり、行動の手本を示している。
クロップはマージーサイドでその資質を評価し、トゥヘルも1966年の伝説的な選手たちに倣おうとする中でそれを受け入れた。そして、ブレントフォードがヘンダーソンとの契約解除に合意し、前回の移籍市場で同選手を獲得できるようになると、アロンソもその資質を備えたヘンダーソンをすぐに獲得した。
万全のコンディションを取り戻した後、チェルシーで2試合に出場。2得点を挙げる鮮烈な形で初ゴールを記録し、そのうちの1点には約23メートルから決めた見事なフリーキックも含まれた。ボーンマスに5－1で勝利した試合でのことだ。
トップクラスの監督たちがヘンダーソンの持ち味を求める理由
ヘンダーソンはサウジ・プロリーグでジェラードの下でもプレーし、オランダの名門アヤックスではキャプテンも務めた。なぜこれほど多くの名将が彼を求めるのか。 NetBet Sport Bettingとの提携による取材で、元チェルシーのウインガー、ネヴィンは GOALにこう語った。「それは非常にいい指摘だ。サッカー界では、彼が意見の分かれる存在だとは決して見られていない。一人か二人はそう思うかもしれないがね！」
「彼にはとても高い状況判断力があると思う。特に守備面でね。もちろん、先週末には2ゴールを決めたけれど。それに、自分のことばかり考えているわけではない。チームを築く役割を担う選手というのがいるだろう。チームをまとめるために必要な、接着剤のような選手だ。誰かがやるべきことをやらなかったり、規律を乱したり、態度が良くなかったりすれば、『君にいくらかかったかなんて関係ない。自分を何様だと思っているかも関係ない。これをやるんだ』と言う選手がいる。以前はよくいたが、今はそれほど多くないかもしれない。ごく単純に、事実を伝えるような言い方でね」
「それは現代のサッカーでは一つの才能だと思う。そういう選手がいなくなったわけではないが、以前はいて当然だと思われていた。だが実際には、多くの国から報酬を目当てに来た選手が大勢いると、所属する集団に心から完全に身をささげているとは限らない。だから、チーム全員が協力するという姿勢に問題が生じたとき、そういう選手が必要になる」
「もう一つある。どんなクラブでも、最も存在感の強い人物が良い影響を与えるとは限らない。ピッチ上では素晴らしくても、先発から外されると手に負えなくなる選手がいる。それでもクラブで最も存在感が強いままだ。そんな状況は望ましくない」
「求められるのは、試合に出ていないときも、ベンチにいるときも、メンバーから外されたときも、変わらずそこにいて、正しい行動を取り、正しいことを言える人物だ。それがジョーダン・ヘンダーソンという選手を表していると思う」
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ヘンダーソンはスタンフォード・ブリッジで重要な役割を担う
チェルシーは、中盤を掌握し、ピッチ中央から試合を動かせる選手を探している。ワールドカップ優勝経験を持つアルゼンチン代表のエンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティに移籍したためだ。
モイセス・カイセドは3-4-2-1システムでアロンソの守備的な役割を担うが、ヘンダーソンにも多くの出場機会があるはずだ。プレミアリーグで実績を持つヘンダーソンは、周囲の選手たちに常に全力を尽くさせる存在である。その資質は、スタンドからは必ずしも誰の目にも明らかとは限らないが。
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