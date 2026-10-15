ヘンダーソンはサウジ・プロリーグでジェラードの下でもプレーし、オランダの名門アヤックスではキャプテンも務めた。なぜこれほど多くの名将が彼を求めるのか。 NetBet Sport Bettingとの提携による取材で、元チェルシーのウインガー、ネヴィンは GOALにこう語った。「それは非常にいい指摘だ。サッカー界では、彼が意見の分かれる存在だとは決して見られていない。一人か二人はそう思うかもしれないがね！」

「彼にはとても高い状況判断力があると思う。特に守備面でね。もちろん、先週末には2ゴールを決めたけれど。それに、自分のことばかり考えているわけではない。チームを築く役割を担う選手というのがいるだろう。チームをまとめるために必要な、接着剤のような選手だ。誰かがやるべきことをやらなかったり、規律を乱したり、態度が良くなかったりすれば、『君にいくらかかったかなんて関係ない。自分を何様だと思っているかも関係ない。これをやるんだ』と言う選手がいる。以前はよくいたが、今はそれほど多くないかもしれない。ごく単純に、事実を伝えるような言い方でね」

「それは現代のサッカーでは一つの才能だと思う。そういう選手がいなくなったわけではないが、以前はいて当然だと思われていた。だが実際には、多くの国から報酬を目当てに来た選手が大勢いると、所属する集団に心から完全に身をささげているとは限らない。だから、チーム全員が協力するという姿勢に問題が生じたとき、そういう選手が必要になる」

「もう一つある。どんなクラブでも、最も存在感の強い人物が良い影響を与えるとは限らない。ピッチ上では素晴らしくても、先発から外されると手に負えなくなる選手がいる。それでもクラブで最も存在感が強いままだ。そんな状況は望ましくない」

「求められるのは、試合に出ていないときも、ベンチにいるときも、メンバーから外されたときも、変わらずそこにいて、正しい行動を取り、正しいことを言える人物だ。それがジョーダン・ヘンダーソンという選手を表していると思う」