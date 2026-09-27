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ユルゲン・クロップ、ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンをギリシャ戦で外しながらも批判に困惑
クロップ、テア・シュテーゲン批判に反論
クロップは、オランダ戦の1-1ドロー後に批判の目を向けられていたアヤックス・アムステルダムの守護神テア・シュテーゲンを強く擁護した。WWKアレーナでホーム初采配を控える59歳の指揮官は、木曜日のネーションズリーグでこのGKの貢献に否定的な評価が出ていると聞き、衝撃を受けたと認めた。クロップは、相手指揮官のシャビでさえDFB squadが勝ち点1を確保するうえでこのGKが果たした重要な役割を強調していた点を挙げ、世間の受け止め方はピッチ上の現実と一致していないとの見方を示した。
「マルクが批判されていると聞いたが、相手監督が『彼が自分たちを救ってくれた』と言っていた試合の後だけに驚いた」とクロップは語った。「彼は素晴らしいセーブを見せた。ただ、2回は本人も望んでいなかった、あるいはそうすべきではなかった形でボールを出してしまった。それは起こり得ることだ。私は少しも批判的ではない。実際、彼のパフォーマンスにはとても満足している」
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ヌーベルにネーションズリーグ出場のチャンスが到来
テル・シュテーゲンを断固として擁護してきたにもかかわらず、クロップ監督は、ギリシャとの次戦ではゴールマウスを守る選手を変更すると認めた。ベシクタシュのアレクサンダー・ヌベルにアピールの機会が与えられる見通しだが、指揮官はこれが前節を受けた場当たり的な判断ではないとすぐに強調した。このローテーションは、今回の代表ウインドー期間中にGK陣を評価する、より大きな戦略の一環であり、そこには28歳のフィン・ダーメンも含まれている。
クロップ監督は、ヌベルを先発させる決定は完全に実力に基づくもので、あらかじめ決まっていたものだと説明した。「彼はその資格を勝ち取った。楽しんでくれて、クリーンシートを達成してくれればと思う。アレックスはそれでも出場するが、それが理由ではない」と指揮官は語った。
コンディション面への懸念によるメンバー調整
ドイツ代表はギリシャ戦を前に複数のコンディション面の不安を抱えており、クロップ監督はジャマル・ムシアラとカイ・ハフェルツの両選手がメンバー入りできないと認めた。ムシアラは筋繊維断裂で離脱しており、アーセナルのFWであるハフェルツは肉離れを抱えているため、指揮官は新たに招集した選手たちに目を向けざるを得なくなっている。その結果、フロリアン・ヴィルツとヨナタン・ブルカルトが再びチームに加わり、直近のセルビア戦勝利を受けてネーションズリーグのグループ首位浮上を狙うギリシャに対し、攻撃面の補強をもたらすことになった。
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ドイツ、ギリシャ戦を前に日程を調整
代表チームとしては異例の対応として、クロップは移動日程を調整し、DFBの選手たちを前日夜ではなく試合当日にバスで移動させることを選んだ。このロジスティクス面での戦略的判断は、ヘルツォーゲンアウラハの拠点での回復時間を最大化し、選手たちが繰り返しの荷造りや移動による疲労を負わないようにするために下されたものだ。指揮官はギリシャ代表への大きな敬意も示し、現在の「黄金世代」を称賛したうえで、自身の下で勢いを築こうとするドイツにとって、アウクスブルクで厳しい試練になるとの見通しを示した。
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