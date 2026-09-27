クロップは、オランダ戦の1-1ドロー後に批判の目を向けられていたアヤックス・アムステルダムの守護神テア・シュテーゲンを強く擁護した。WWKアレーナでホーム初采配を控える59歳の指揮官は、木曜日のネーションズリーグでこのGKの貢献に否定的な評価が出ていると聞き、衝撃を受けたと認めた。クロップは、相手指揮官のシャビでさえDFB squadが勝ち点1を確保するうえでこのGKが果たした重要な役割を強調していた点を挙げ、世間の受け止め方はピッチ上の現実と一致していないとの見方を示した。

「マルクが批判されていると聞いたが、相手監督が『彼が自分たちを救ってくれた』と言っていた試合の後だけに驚いた」とクロップは語った。「彼は素晴らしいセーブを見せた。ただ、2回は本人も望んでいなかった、あるいはそうすべきではなかった形でボールを出してしまった。それは起こり得ることだ。私は少しも批判的ではない。実際、彼のパフォーマンスにはとても満足している」