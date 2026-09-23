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ユルゲン・クロップ、ドイツのネーションズリーグでのオランダ戦を前にバルセロナのレジェンド、シャビに痛烈な皮肉
クロップがシャビの自軍理解を揶揄
ドイツ代表がオランダとの重要なUEFAネーションズリーグに向けて準備を進める中、クロップは上機嫌だった。アンフィールドを離れて以降初の大役に臨む59歳は、チームの最終トレーニングセッション中にメディア対応の時間を取った。現在はバルセロナのレジェンドであるシャビが率いるオランダとの対戦について問われると、クロップはスペイン人指揮官に軽妙なひと言を飛ばさずにはいられなかった。クロップは、2人の新監督が同時に任期をスタートさせる皮肉を指摘しつつ、選手の把握という点では自分に分があるかもしれないと示唆した。
「変えられないことは気にしないと、私は早い段階で学んだ。今の時点で、どちらと対戦したいかさえ分からない。相手は新監督を迎えた非常に手堅いチームだ。いいことは、私たちがまったく同じ状況にあることだ。私たちは月曜日に集まり、木曜日に試合をする。そして監督はテレビで選手たちを知っている。実際のところ、私はシャビよりもオランダの選手たちを個人的に多く知っている。それがアドバンテージかどうかは分からないが、それでも事実だ」とクロップは報道陣に語った。
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監督が見えない戦術に備える
状況に皮肉っぽく軽く触れつつも、クロップはチームが未知の相手に備えていることを認め、現時点では相手がどのような形で臨んでくるのか、まだ分かっていないと述べた。それでも、自分たちは質の高いサッカーを見せるという姿勢を強調し、戦術の詳細については試合終了後まで明かさない考えを示す一方で、自分たちもいくつか驚きを用意していることを明確にした。
「私たちはここに座っているが、相手が何をしてくるのかすら分かっていない。いいサッカーをしたいと思っていることは明らかだ。私たちが何を見せたいのかは、みなさんも想像できるだろう。ただ、それについて話すのは試合後にする。私たちも少し驚きを与えたい」とクロップは語った。
時間的制約の中でシステムを構築する
この大一番に向けた準備では、集中的な戦術ミーティングが行われている。クロップは極めて短い期間で自身の哲学を落とし込もうとしているためだ。新たなチームを率いるにあたっては、当初は絶え間ないコミュニケーションが必要だと認識しているクロップは、選手たちが自身のシステムを素早く吸収できるよう、夕方から夜にかけての連日のミーティングやトレーニング前の話し合いを厳格な日程で主導してきた。
「ミーティングはたくさん行っている。私は新しい立場なので、最初は少し多めに話さなければならない。月曜の夜にミーティングがあり、昨日の夜にもあり、ついさっきもあった。このあとトレーニングをして、その後に飛行機で移動する。ここまではすべて順調だ」とクロップは述べた。
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2年間離れていたブランクを振り払う
クロップにとって、今週は個人としてのキャリアにおける重要な節目となる。プレミアリーグの絶え間ない重圧から離れた後、彼は2年以上にわたってトレーニングピッチの日々の激務から遠ざかっていた。これほど長いブランクの後だけに、適応の時間が必要になると考える向きもあるかもしれないが、このドイツ人指揮官は、自身の指導者としての感覚は今もなお鋭いままだと強調した。
「少しさびついている部分があるかどうかは分からないが、大丈夫だと思う。トレーニングピッチに立つのは2年3カ月ぶりだ。でも、それは自転車に乗るようなもので、感覚はすべてちゃんと残っている」とクロップは語った。
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