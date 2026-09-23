ドイツ代表がオランダとの重要なUEFAネーションズリーグに向けて準備を進める中、クロップは上機嫌だった。アンフィールドを離れて以降初の大役に臨む59歳は、チームの最終トレーニングセッション中にメディア対応の時間を取った。現在はバルセロナのレジェンドであるシャビが率いるオランダとの対戦について問われると、クロップはスペイン人指揮官に軽妙なひと言を飛ばさずにはいられなかった。クロップは、2人の新監督が同時に任期をスタートさせる皮肉を指摘しつつ、選手の把握という点では自分に分があるかもしれないと示唆した。

「変えられないことは気にしないと、私は早い段階で学んだ。今の時点で、どちらと対戦したいかさえ分からない。相手は新監督を迎えた非常に手堅いチームだ。いいことは、私たちがまったく同じ状況にあることだ。私たちは月曜日に集まり、木曜日に試合をする。そして監督はテレビで選手たちを知っている。実際のところ、私はシャビよりもオランダの選手たちを個人的に多く知っている。それがアドバンテージかどうかは分からないが、それでも事実だ」とクロップは報道陣に語った。