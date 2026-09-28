クロップの戦略は、代表チームの文化と人材層を同時に刷新したいという思いに根差している。数多くの新戦力に門戸を開くことで、ピッチ上の結果がまだその進歩を反映していないとしても、必要な進化を加速させられると信じているのだ。

「この2週間半で、できる限り多くの情報を集めることがプランだ。もしワールドカップでもプレーした同じチームをそのままここに連れて来ていたとしたら、と想像してほしい。今日の試合がそれほど違って見えたかどうかは分からない。それは非常に悪い知らせだっただろう」とクロップは説明した。

「今の我々は、多くの新しい顔ぶれに扉を開いている過程にある。その新しい顔ぶれは、大きな失敗はしていない。誰かを責めることが目的でもない。実績のある選手たちにとっても、若い選手たちとプレーするのは簡単ではない。ただ、支配的なプレースタイルにはつながらなかったものの、私は多くのポジティブな点を見た」