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ユルゲン・クロップ、ギリシャに敗れる衝撃のドイツ戦後も大規模な44人の「二重招集メンバー」選出を強く擁護】
クロップが実験的な44人のメンバー選考を正当化
ドイツにおけるクロップ時代の幕開けは、ギリシャに喫した痛い敗戦を受けて最初の大きな壁に直面した。合計44人に上る2つの別々のスカッドを招集するという注目を集めた決断には即座に厳しい視線が向けられたが、指揮官はまったく意に介していない。試合終了後に語ったクロップは、この型破りな選考プロセスについて外部から批判されても、自身の考えを曲げるつもりはないと明言した。
「明日の朝には、今到着している選手たちがトレーニングを行う。彼らも同調できていないし、そのことは分かっている。それでも、私の考えでは、このやり方（ダブルスカッド）を取る以外に選択肢はなかった。私は100パーセント支持している。だが、外ではもう始まっている。『どうしてそんなことが可能なんだ？』とね。それでいい。誰にでも意見を持つ権利はある。我々はこのやり方で臨み、とても良い感触があった。今、選手たちにもそう伝えたところだ。正直に言って、今週のすべては最高だった。この試合の大部分を除けばね」と指揮官は『ARD』に語った。
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目先の結果よりも進化を
クロップの戦略は、代表チームの文化と人材層を同時に刷新したいという思いに根差している。数多くの新戦力に門戸を開くことで、ピッチ上の結果がまだその進歩を反映していないとしても、必要な進化を加速させられると信じているのだ。
「この2週間半で、できる限り多くの情報を集めることがプランだ。もしワールドカップでもプレーした同じチームをそのままここに連れて来ていたとしたら、と想像してほしい。今日の試合がそれほど違って見えたかどうかは分からない。それは非常に悪い知らせだっただろう」とクロップは説明した。
「今の我々は、多くの新しい顔ぶれに扉を開いている過程にある。その新しい顔ぶれは、大きな失敗はしていない。誰かを責めることが目的でもない。実績のある選手たちにとっても、若い選手たちとプレーするのは簡単ではない。ただ、支配的なプレースタイルにはつながらなかったものの、私は多くのポジティブな点を見た」
戦術的失敗の責任
指揮官は自身の選考方針を擁護する一方で、規律の取れたギリシャ相手に見せた戦術面の不備については、全面的に責任を負う姿勢をすぐに示した。決定力不足と、低いブロックを崩せないという問題は、この夜を通じて繰り返し見られたテーマだった。
クロップは自身の責任について率直にこう評した。「大きい。これもプロセスの一部だ。もちろんだ。先発メンバー、構成、交代策、そのすべてが100パーセント私の責任だ。少しの運が重要な場面で足りなかったり、相手に卓越したGKがいたりする中で、深く構えるギリシャを完全に粉砕することはできないだろうというのは明らかだった。この試合に大差で勝てなくても、あるいは今日勝てなくても受け入れられた。だが、負けてはいけない」
- AFP
クロップへのプレッシャーが高まる
この敗戦により、ドイツはグループA2で厳しい立場に追い込まれた。開幕2試合で勝ち点1にとどまり、順位は3位となっている。一方のギリシャは、ここまで今大会のサプライズチームとして浮上。勝ち点6のパーフェクトな成績で、堂々と首位に立っている。クロップは今、短期間でチームを立て直す方法を見つけなければならない。国際試合の日程は、振り返っている時間をほとんど与えてくれないからだ。ドイツがこの戦いを立て直す次のチャンスは10月1日、ホームでセルビアを迎える絶対に負けられない一戦となる。そのわずか3日後には、ギリシャとの再戦に向けてアウェーに乗り込む。この歴史的敗戦の雪辱を果たし、この序盤のつまずきがあってもクロップ改革が依然として順調に進んでいることを証明したいところだ。
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