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ユルゲン・クロップ監督、モハメド・サラーのリヴァプール退団発表に反応し、ウーゴ・エキティケについて大胆な提案を行う
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クロップがアンフィールドのレジェンドに敬意を表した
サラーが今夏、9年間にわたるマージーサイドでのキャリアに幕を下ろすというニュースを受け、クロップ監督はこのFWの退団に対する個人的な感想を語った。2人は共に数々のタイトルを獲得した時代を築いてきたが、クロップ監督は火曜日に正式発表がなされて以来、すでに33歳のサラーと連絡を取り合っていることを明かした。
『The Anfield Wrap』の取材に対し、クロップ監督は次のように語った。「彼が今シーズンの残りを成功裡に過ごせることを願っている。昨夜メッセージを交わしたが、本当に彼が今シーズンの残りを楽しんでくれることを願っている。ただ、モが楽しめるのは、チームが試合に勝ち、彼がゴールを決めた時だけだと分かっている。最終節には、皆が笑顔で、幸せを感じ、そして私たちが関わることができた史上最も素晴らしいキャリアの一つに感謝できることを心から願っている。」
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エジプト王の遺産
2017年にローマから加入して以来、435試合で255ゴールを記録しているサラーのリヴァプールにおける貢献度は、いくら強調しても過言ではない。クロップ監督は、サラーをクラブ歴代得点ランキングでイアン・ラッシュとロジャー・ハントに次ぐ3位に押し上げた、その驚異的な安定感について振り返った。 クロップ監督は、サラーの記録はあまりにも高く、二度と破られることはないかもしれないと示唆したが、理論上は王座を脅かす可能性のある意外な選手の名を挙げた。
クロップ監督は次のように述べた。「彼がどこから来て、何を乗り越え、そして我々に何をもたらしたか。信じられないことだ。彼と共に仕事をしてくると、全体像を見渡した時のその数字の凄まじさは、まさに途方もない、比類のないものだ。10年後にここに戻ってきたとしても、おそらく（ヒューゴ）エキティケが（彼の記録を）破るかもしれないが、それは難しいだろう。史上最高の選手の一人がこの夏にクラブを去る。彼が次にどこでプレーすることになるのか、見てみよう。」
時代を超えたパートナーシップ
サラーとクロップの関係は、2019年のチャンピオンズリーグ制覇や2020年の初のプレミアリーグ優勝を含め、リヴァプールの近年の成功の礎となってきた。クロップは、アンフィールドで共に過ごした年月を通じてサラーが維持し続けた活躍ぶりに、自分さえも驚かされたと認めた。
「（彼と仕事をするのは）喜びであり、挑戦であり、双方にとっての努力の結晶であり、信じられないほどの成果だった」とクロップは付け加えた。「彼が記録した数字やパフォーマンス、その中には間違いなく比類のないものもあるだろうが、このようなことが可能だとは想像もできなかった。 今振り返ってみても、こんなことが可能だったとは信じられない。彼が挙げたゴール、示した安定感、そしてますます大きく成長したいという意欲と熱意だ。」
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サラーの次の移籍先をめぐる不透明感
サラーのアンフィールドでの最後の試合は5月24日のブレントフォード戦になると見られているが、彼の今後の去就をめぐる憶測はすでに高まっている。サウジ・プロリーグが獲得の有力候補として挙げられている一方、MLSからの関心も浮上している。こうした騒ぎにもかかわらず、サラーの代理人であるラミー・アッバス氏は、まだ何も決定していないという姿勢を崩していない。
アッバス氏は声明で次のように述べた。「モハメドが来シーズンどこでプレーするかは、我々にも分からない。誰にも分からないのだ。」今のところ、注目はリヴァプールでの壮大なフィナーレに集まっている。アルネ・スロット監督率いる現在のチームが、チャンピオンズリーグ準々決勝のパリ・サンジェルマン戦と、FAカップ準々決勝のマンチェスター・シティ戦を控える中、サラーは栄光に満ちた送別を追い求めている。