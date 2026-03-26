ユルゲン・クロップ監督、モハメド・サラーのリヴァプール退団発表に反応し、ウーゴ・エキティケについて大胆な提案を行う

2017年にローマから加入して以来、435試合で255ゴールを記録しているサラーのリヴァプールにおける貢献度は、いくら強調しても過言ではない。クロップ監督は、サラーをクラブ歴代得点ランキングでイアン・ラッシュとロジャー・ハントに次ぐ3位に押し上げた、その驚異的な安定感について振り返った。 クロップ監督は、サラーの記録はあまりにも高く、二度と破られることはないかもしれないと示唆したが、理論上は王座を脅かす可能性のある意外な選手の名を挙げた。

クロップ監督は次のように述べた。「彼がどこから来て、何を乗り越え、そして我々に何をもたらしたか。信じられないことだ。彼と共に仕事をしてくると、全体像を見渡した時のその数字の凄まじさは、まさに途方もない、比類のないものだ。10年後にここに戻ってきたとしても、おそらく（ヒューゴ）エキティケが（彼の記録を）破るかもしれないが、それは難しいだろう。史上最高の選手の一人がこの夏にクラブを去る。彼が次にどこでプレーすることになるのか、見てみよう。」