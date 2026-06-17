(C)Getty Images
翻訳者：
ユルゲン・クロップ監督は、RBライプツィヒの指揮官として元マンチェスター・シティでアルゼンチン代表のスターを選んだ。オレ・ヴェルナー監督は1シーズンで解任された。
レッドブル首脳陣は迅速にヴェルナーを解任した
水曜日、RBライプツィヒはヴェルナー監督の解任を正式に発表した。38歳の同監督はチャンピオンズリーグ出場権を獲得したが、クラブ首脳陣はスポーツ担当マネージングディレクターのマルセル・シェーファー氏の支持を受け、クラブの目標達成のため方向転換が必要と判断した。
同時に、アシスタントコーチのパトリック・コールマン氏とトム・チホン氏も解任され、監督陣が刷新された。 レッドブル傘下の同クラブは現在、レッドブル・ネットワーク全体のサッカー運営を統括するクロップ氏の指導の下、2026-27シーズンに向けて明確な戦術的アイデンティティの確立を目指している。
- AFP
シェーファーは、その措置の背景を説明している。
クラブ公式チャンネルを通じて決定を説明したシェーファー氏は、ここ数日、昨シーズンを徹底的に分析し、火曜日に新ヘッドコーチ招聘を決断したと語った。
「オレ、トム、パトリックにはRBライプツィヒでの尽力に感謝したい。彼らは変革期とチャンピオンズリーグ出場権獲得で重要な役割を果たした。しかし、今後の課題に向き合うため、内容の更なる発展とアプローチの転換が必要だと判断した。3名の今後の私生活とスポーツ人生に幸運を願っている。」
デミケリスが後任としてブンデスリーガに復帰する。
ヴェルナーの退団後、ライプツィヒは後任探しに迅速に移行した。スカイ・スポーツによると、ラ・リーガから降格したRCDマヨルカからデミチェリスを招へいするため、2年契約と250万ユーロの違約金支払いに合意した。45歳の元アルゼンチン代表デミチェリスは、選手としてバイエルン・ミュンヘンで多数のタイトルを獲得し、同クラブのユースで指導者も経験したドイツサッカー界の顔だ。
現在、2028年までの契約に向けて最終調整が進んでおり、正式発表は間近とみられる。ブンデスリーガでのトップチーム指揮は初めてだが、母国リバー・プレートではその手腕が高く評価された。
- Getty Images
デミケリスの選手としての功績と監督としての歩み
選手時代、デミチェリスはバイエルン・ミュンヘンでドイツサッカー界で輝かしい成績を残し、多くのタイトルを獲得した。在籍中、ブンデスリーガ4回、DFBポカール4回、DFLスーパーカップ1回の優勝を経験した。
監督として母国に戻った彼は2023年、リバー・プレートでプリメーラ・ディビシオンとスーペルコパを制し、その手腕を示した。今年2月にはマヨルカを率いたが、スペインでは18位で降格となった。