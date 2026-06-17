水曜日、RBライプツィヒはヴェルナー監督の解任を正式に発表した。38歳の同監督はチャンピオンズリーグ出場権を獲得したが、クラブ首脳陣はスポーツ担当マネージングディレクターのマルセル・シェーファー氏の支持を受け、クラブの目標達成のため方向転換が必要と判断した。

同時に、アシスタントコーチのパトリック・コールマン氏とトム・チホン氏も解任され、監督陣が刷新された。 レッドブル傘下の同クラブは現在、レッドブル・ネットワーク全体のサッカー運営を統括するクロップ氏の指導の下、2026-27シーズンに向けて明確な戦術的アイデンティティの確立を目指している。