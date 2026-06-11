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ユルゲン・クロップ監督は、レンジャーズのダニー・ロール監督にレッドブルの意外なポスト就任を望んでいる。
クロップ監督、ザルツブルク監督にロール氏を候補に
レッドブル・グループでの監督人事の入れ替わりが加速している。 RB大宮アルディージャにナルシス・ペラッハを招聘した後、注目はオーストリアへ。レッドブル・ザルツブルクはダニエル・バイヒラーの退任で新監督を探している。ドイツ紙『ビルト』によると、グループサッカー部門責任者のクロップは、迅速な決定を目指し、ロールを最有力候補に挙げた。
現在37歳のドイツ人監督は欧州で高く評価され、将来を期待される若手指導者の一人だ。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でハンス・フリック監督の下、アシスタントを務めた経験から卓越した戦術眼を身につけ、クロップはこれをレッドブルの体制に組み込むことを強く望んでいる。
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グラスゴーでの評判を築く
ロールは2025年10月にレンジャーズへ移籍し、2028年までの契約を結んでいる。アイブロックス就任後、不安定だったクラブを立て直したが、終盤の負傷者続出でスコットランド・プレミアシップ優勝を逃した。契約は長期だが、レッドブル・ネットワークとクロップ監督の後押しが移籍の決め手になるかもしれない。
レッドブル・ザルツブルクはリーグ3位に終わり、オーストリア王者の座に復帰したい。2月にトーマス・レッチの後任となったバイヒラーはチームを立て直せず、ハルトベルクに1-3で敗れるなど低迷。クラブはレッドブル時代最悪の順位でシーズンを終え、チャンピオンズリーグ出場権を逃した。
若さを基盤とする哲学
クロップがロールを推す最大理由は、明確なサッカー哲学と若手育成の実績だ。ザルツブルクはレッドブル・グループの育成拠点として重要で、こうした資質が不可欠とされている。報道によると、移籍の可能性や費用を模索するため、すでにレンジャーズと接触があったという。
ただ、ロールは以前「スコットランドでの生活に満足している」と表明。最近のインタビューでも「私の焦点はグラスゴーにある。タイトルを争え、国際舞台でも戦える。この機会を楽しんでいる」と語っている。
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レッドブル・ネットワークの課題
ロール氏がレッドブル・グループ内のポストと関連付けられるのは初めてではない。昨夏、RBライプツィヒの監督候補に挙げられたが、クラブは最終的にオレ・ヴェルナー氏を選んだ。現在、クロップ氏がザルツブルクの新監督探しを主導しており、ロール氏のグループ復帰が実現する可能性がある。