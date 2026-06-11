ユルゲン・クロップ監督は、レンジャーズのダニー・ロール監督にレッドブルの意外なポスト就任を望んでいる。

レッドブル・グループでの監督人事の入れ替わりが加速している。 RB大宮アルディージャにナルシス・ペラッハを招聘した後、注目はオーストリアへ。レッドブル・ザルツブルクはダニエル・バイヒラーの退任で新監督を探している。ドイツ紙『ビルト』によると、グループサッカー部門責任者のクロップは、迅速な決定を目指し、ロールを最有力候補に挙げた。

現在37歳のドイツ人監督は欧州で高く評価され、将来を期待される若手指導者の一人だ。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でハンス・フリック監督の下、アシスタントを務めた経験から卓越した戦術眼を身につけ、クロップはこれをレッドブルの体制に組み込むことを強く望んでいる。