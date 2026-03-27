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ユルゲン・クロップ監督は、モハメド・サラーの衝撃的な退団発表を受け、リヴァプールにとって彼の穴を埋めることは不可能だと警告した
アンフィールドの唯一無二の伝統
レジェンドによるチャリティーマッチのためにアンフィールドに戻ることを前に、クロップ監督はサラー退団後の状況について胸を打つような見解を述べた。33歳のサラーが今シーズン限りでマージーサイドを去るというニュースを受け、かつての指揮官は2017年以来、「エジプトの王」がもたらした驚異的な影響を振り返った。
「モが去るということが何を意味するのか、私は受け止めなければならなかった」とクロップは認めた。「私はすでに外部の立場から物事を見ているので、自分の思いを彼にメッセージで伝えた。この旅路の一員でいられたことを、心から嬉しく、誇りに思っている。なんて素晴らしい選手なんだ」
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後継者探しは至難の業
リヴァプールはサディオ・マネとロベルト・フィルミーノの退団を乗り越えてきたが、クロップ監督はサラーの穴を埋めることは、それとは次元の異なる課題だと考えている。435試合で377回のゴール関与を記録していることについて、クロップ監督は、このエジプト人選手がウイングとして残した数字は前例のないものだと主張する。
「この特定のタイプの選手は、代えが利かない」とクロップは続けた。「誰かがその穴を埋めることはあるだろうが、モハメド・サラーという特定の選手のことか？ 世の中に彼のような選手がもう一人いるかどうかさえ、私には分からない。彼がウイングとして生み出す数字は、とんでもないものだ」
「強度」と「エッジ」について考える
二人の関係は、勝利への執着を共有していたことで知られ、時折公の場で意見の対立を招くほど激しいものであった。クロップは、こうした瞬間は単に一流の才能を率いる上で生じる副産物に過ぎないと述べている。
「素晴らしいチームメイトであり、素晴らしい人間だ。ただ、得点できない時は一緒にいるのが少し大変だった」とクロップは付け加えた。「特別な選手を扱うのは難しいが、お互いへの敬意を失ったことは一度もない。そこが本当に気に入っているんだ」
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「影を追うことへの警告」
リヴァプールが、現代における最も得点力のあるストライカーを失った後の未来に備える中、クロップ監督の助言はシンプルだ。つまり、「彼の完全なクローンを見つけようとしてはいけない」ということだ。彼はクラブに対し、過去を振り返るのではなく、進化していくよう促した。
「もし不可能なら、なぜ試みる必要があるのか？影を追いかけるな。新しい道を見つけ、プレーしろ」と彼は締めくくった。「彼があと6、7年はプレーしても驚かない。彼は史上最高の選手の一人だ」