ユルゲン・クロップ監督は、モハメド・サラーの衝撃的な退団発表を受け、リヴァプールにとって彼の穴を埋めることは不可能だと警告した

レジェンドによるチャリティーマッチのためにアンフィールドに戻ることを前に、クロップ監督はサラー退団後の状況について胸を打つような見解を述べた。33歳のサラーが今シーズン限りでマージーサイドを去るというニュースを受け、かつての指揮官は2017年以来、「エジプトの王」がもたらした驚異的な影響を振り返った。

「モが去るということが何を意味するのか、私は受け止めなければならなかった」とクロップは認めた。「私はすでに外部の立場から物事を見ているので、自分の思いを彼にメッセージで伝えた。この旅路の一員でいられたことを、心から嬉しく、誇りに思っている。なんて素晴らしい選手なんだ」