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ユルゲン・クロップ監督は、フロリアン・ヴィルツが「困難なシーズンでも実力を示した」と語り、ドイツ代表として「素晴らしい」ワールドカップを戦うリヴァプールのスターを後押ししている。
アンフィールドでの試練のデビューシーズンを乗り切る
ヴィルツはプレミアリーグ1年目で波乱のシーズンを送った。22歳に対する批判もあったが、イングランドサッカーへの適応を示す輝きも示した。ドイツ代表では12〜1月に15試合5得点3アシストと好調だった。
ドイツ代表では、ナーゲルスマン監督の戦術に不可欠な存在で、直近1年の全試合に先発。スイス戦では2得点2アシストを記録した。
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クロップ監督、リヴァプールの新エースを絶賛
ヴィルツは2025年6月、クラブ史上最高移籍金でリヴァプールに加入。マージーサイドで欠かせない存在になった。クロップ監督は、彼が移籍に完璧に適応し、ワールドカップでも活躍できると確信している。
BBCスポーツのインタビューで、クロップ監督は今夏のワールドカップ最優秀選手候補についてこう語った。「フロー・ヴィルツが素晴らしいワールドカップを過ごせることを願っている。彼は必要なものをすべて備えている。プレッシャーはかけたくないが、難しいシーズンでも彼の可能性は示された」
アンフィールドのレジェンドたちによる特別な再会
2026年の北米W杯では、クロップの元教え子たちが多数対戦する。中でも注目なのは、長期にわたり彼のチームでプレーしたスコットランド代表ロバートソンとブラジル代表アリソンの対決だ。
クロップは「選手たちが素晴らしいワールドカップを過ごせますように。ロバートソンとアリソンが対戦する瞬間を楽しんでほしい。長く一緒に戦った仲間が、スコットランドが久々に本大会に出場し、友人や知人が見守る中で対戦する姿を想像できるだろうか」と語った。 それはきっと、人生で最も幸せな瞬間になるでしょう」
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かつての教え子たちの成功を祈って
クロップ監督は、タイトルを獲得したリヴァプールの選手たちについても言及した。オランダ代表のファン・ダイクやエジプト代表のサラーなど、かつて指導した多くの選手がワールドカップで活躍することを期待している。
「ヴァージルには素晴らしい大会になってほしい。モ（サラー）にも心からそう願っている。サディオ（マネ）にも、もちろん成功を祈っている」とクロップは続けた。「マッカ（アレクシス・マカリスト）が再び優勝してメダルを首にかけてブライトンに帰還した姿は、本当に嬉しかったよ」