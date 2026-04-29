ユルゲン・クロップ監督は、フロリアン・ヴィルツが「困難なシーズンでも実力を示した」と語り、ドイツ代表として「素晴らしい」ワールドカップを戦うリヴァプールのスターを後押ししている。

ヴィルツはプレミアリーグ1年目で波乱のシーズンを送った。22歳に対する批判もあったが、イングランドサッカーへの適応を示す輝きも示した。ドイツ代表では12〜1月に15試合5得点3アシストと好調だった。

ドイツ代表では、ナーゲルスマン監督の戦術に不可欠な存在で、直近1年の全試合に先発。スイス戦では2得点2アシストを記録した。