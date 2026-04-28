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ユルゲン・クロップ監督は、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンと公の場で口論になった元ブライトンのストライカーのファンだと明かした。
クロップ監督は「彼は成功のために懸命に努力してきた。彼のプレースタイルが気に入っている」と語った。レッドブルのグローバルサッカー部門責任者も務めるクロップが言及したのは、ウンダフの型破りなキャリアだ。彼はユースアカデミーを経ておらず、SVメッペンからプロになった。
ユニオン・サン＝ジロワーズやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンでプレーした後、2024年にVfBシュトゥットガルトへ移籍。29歳の彼はレンタル期間中に活躍し、クラブ史上最高額で完全移籍した。今季は24ゴール13アシストの合計37得点関与を記録し、ドイツのフォワードでトップだが、ワールドカップではスタメンを勝ち取れていない。
ナゲルスマン監督の下ではベンチスタートが続く。3月のガーナ戦（2-1）で終盤に決勝弾を奪っても、代表監督は公に彼を批判。起用法を巡る議論が全国に広がっている。
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ナゲルスマンがウンダフに公に謝罪
ナゲルスマン監督はウンダフについて「気温42度の暑さの中で70分間走り続けた後、あのような決定的なシュートを放つ鋭さをまだ保てているかは分からない。 長距離を走るわけだし、42度の暑さの中で70分も走った後では厳しいだろう。彼はスタメンの座を正当化するためにプレッシャーにさらされる。だから私の見解としては、自身の得点数に満足している限り、彼はプレーを続けてもいいと思う」
しかし直後、ナゲルスマンはMagentaTVで「公の場で言うべきではなかった」と謝罪。妻レナとの会話がきっかけとなり、翌日ウンダフに謝罪し、受け入れてもらったという。
また、ナゲルスマンは「調子を戻しつつある」カイ・ハヴェルツとフロリアン・ヴィルツをドイツ代表の攻撃陣で起用すると明言。ハヴェルツはクロップ監督のワールドカップ計画でも「極めて重要」な存在だ。
ジャマル・ムシアラ、ニック・ウォルテマデ、レロイ・サネも海外開催のワールドカップで先発を勝ち取る可能性が高い。
ウンダフはVfBの歴史に名を残すかもしれない。
現在、ゴールとアシストを合わせて37を記録しているウンダフは、VfBクラブ歴代2位。Optaによると、2008-09シーズンにマリオ・ゴメスが残した35ゴール6アシストのクラブ記録に並ぶには、あと4回の得点関与が必要だ。残されたチャンスはブンデスリーガ3試合とFCバイエルン・ミュンヘンとのカップ決勝のみ。
達成すれば契約交渉での立場も強まるが、クラブ史上最高年俸を求めるとも報じられている。それでも合意の可能性は高い。
デニズ・ウンダヴ対マリオ・ゴメス
シーズン 選手 試合 ゴール アシスト ポイント（合計） 2008/09 マリオ・ゴメス 44 35 6 41 2025/26 デニズ・ウンダヴ 42 24 13 37