ユルゲン・クロップ監督は、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンと公の場で口論になった元ブライトンのストライカーのファンだと明かした。

クロップ監督は「彼は成功のために懸命に努力してきた。彼のプレースタイルが気に入っている」と語った。レッドブルのグローバルサッカー部門責任者も務めるクロップが言及したのは、ウンダフの型破りなキャリアだ。彼はユースアカデミーを経ておらず、SVメッペンからプロになった。

ユニオン・サン＝ジロワーズやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンでプレーした後、2024年にVfBシュトゥットガルトへ移籍。29歳の彼はレンタル期間中に活躍し、クラブ史上最高額で完全移籍した。今季は24ゴール13アシストの合計37得点関与を記録し、ドイツのフォワードでトップだが、ワールドカップではスタメンを勝ち取れていない。

ナゲルスマン監督の下ではベンチスタートが続く。3月のガーナ戦（2-1）で終盤に決勝弾を奪っても、代表監督は公に彼を批判。起用法を巡る議論が全国に広がっている。