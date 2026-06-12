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ユルゲン・クロップ監督はワールドカップの開幕戦を「戦術的に貧弱」と酷評し、メキシコの守備に弱点があると指摘した。
開幕戦が批判を招く
共催国メキシコは、ジュリアン・キノネスとラウル・ヒメネスのゴールで南アフリカに勝ち、3度目の大会を開幕した。しかし、ウィルトン・サンパイオ主審は3枚のレッドカードを提示する異例の展開に。南アフリカはヤヤ・シソールとテンバ・ズワネが退場し、終盤にはメキシコ captain セサル・モンテスもプロフェッショナルファウルで退場した。
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クロップ監督が戦術を厳しく批判
テレビ解説者のクロップは、この試合の低すぎる技術レベルに不満を示し、最後の退場後もピッチ上で見られた組織的な規律の欠如に疑問を投げかけた。彼は「この状況は試合全体を象徴している。戦術的には最悪だった！」と語った。 「両チームとも良くなかった。11対9でカウンターを食らうとは。なぜ？ バックラインが下がりすぎだったからだ。試合全体を通しての問題で、南アフリカはそれを活かせなかった」
評論家たちは一様に失望を口にしている
クロップ監督の厳しい評価は各局で報じられ、他の解説者も期待された開幕戦にトップレベルの鋭さが欠けていたと同意した。
元ドイツ代表のクリストフ・クラマーもピッチの激しさ不足に失望し、「緊張感は高まっていたし、激しさとスペースを期待していた。だが実際の試合は真の激闘ではなく、どちらかといえばチャリティーマッチのようだった」と語った。
ドイツのベテラン監督クリスティアン・シュトライヒも「南アフリカには失望した。もっと組織力と闘志を見せると思っていた」と戦術と闘志の欠如を批判した。
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今後の守備調整が必要。
勝ち点3を取ったものの、「エル・トリ」はグループステージ後半、攻撃力のある相手に備え、専門家が指摘した戦術的弱点を急ぐべきだ。モンテス主将の出場停止で、コーチ陣は緊急の布陣を迫られ、守備陣を再構築する必要がある。
一方、戦力が落ちた南アフリカ代表は、決勝トーナメント進出の望みを繋ぐため、崩れた規律と組織力を急ぎ立て直す必要がある。