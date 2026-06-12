クロップ監督の厳しい評価は各局で報じられ、他の解説者も期待された開幕戦にトップレベルの鋭さが欠けていたと同意した。

元ドイツ代表のクリストフ・クラマーもピッチの激しさ不足に失望し、「緊張感は高まっていたし、激しさとスペースを期待していた。だが実際の試合は真の激闘ではなく、どちらかといえばチャリティーマッチのようだった」と語った。

ドイツのベテラン監督クリスティアン・シュトライヒも「南アフリカには失望した。もっと組織力と闘志を見せると思っていた」と戦術と闘志の欠如を批判した。