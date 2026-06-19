Getty Images
翻訳者：
ユルゲン・クロップ監督にトラブル。元リヴァプール監督がオレ・ヴェルナー監督の解任に大きく関与したため、RBライプツィヒのスポーツディレクターが辞任を示唆している。
企業の階層構造は経営陣の決定に優先する
ザクセン州のクラブは、2027年まで契約があったヴェルナー監督とアシスタント陣を突然解任した。ビルト紙によると、シェーファー氏は38歳の監督を擁護し、ここ数か月で2度解任を阻止した。しかし最終決定はクラブを飛び越し、レッドブル本社で下された。グローバル・サッカー部門責任者のクロップ氏が解任を主導した。
- AFP
内部構造の安定性が崩れる
監督の突然の解任でクラブ内は混乱し、シェーファー氏の去就は不透明だ。
スカイの報道によると、シェーファーがクラブに残るか去るかはまだ不明で、辞任・解任・現状維持の3つが検討されている。同局は、監督解任の舞台裏で緊張が高まり、シェーファーが決定過程に不満を抱いているとも伝えている。
金銭面および仕事上の摩擦
取締役会内の深刻な対立が監督の解任を複雑にしており、双方が合意しなければライプツィヒは巨額の違約金を支払うことになる。
スカイによると、契約を合意解除できなければ、ライプツィヒは300万ユーロ以上の給与を支払わなければならない。この混乱を受け、シェーファー氏はフランクフルトの次期監督候補にも挙げられている。FAZは、クロシェ氏が退任した場合の後任として同氏の名前を報じた。
- Getty Images Sport
経営陣の交代が迫っている
レッドブルの経営陣は、シェーファーの去就が今夏の移籍市場に悪影響を及ぼす前に解決しなければならない。クロップ監督は、2026年ワールドカップ期間中にテレビ局「マジェンタ」の解説者としてメディア出演しながら、経営陣内の摩擦を乗り切る必要がある。昨季3位を上回る成果を出し、クラブの方針に従う監督を見つけることは、依然としてこのドイツの強豪クラブの大きな課題だ。