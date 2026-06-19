ユルゲン・クロップ監督にトラブル。元リヴァプール監督がオレ・ヴェルナー監督の解任に大きく関与したため、RBライプツィヒのスポーツディレクターが辞任を示唆している。

取締役会内の深刻な対立が監督の解任を複雑にしており、双方が合意しなければライプツィヒは巨額の違約金を支払うことになる。

スカイによると、契約を合意解除できなければ、ライプツィヒは300万ユーロ以上の給与を支払わなければならない。この混乱を受け、シェーファー氏はフランクフルトの次期監督候補にも挙げられている。FAZは、クロシェ氏が退任した場合の後任として同氏の名前を報じた。