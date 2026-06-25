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ユルゲン・クロップ監督が、物議を醸すワールドカップの水分補給タイムを好む理由を説明する。
プレイヤーにとってのメリット
米国、カナダ、メキシコで開催中のワールドカップで、FIFAは各ハーフの折り返しに休憩を導入した。目的は北米の暑さから選手を守るためだが、この休憩は大きな話題になっている。しかし、クロップ監督は気楽に構えている。
クロップ監督は「とても暑いので選手には必要だ。コーチにも良いか？僕は歓迎する。ただ、今は少し長すぎる。水分補給に2分半も要らない。でも、そういうことなんだ」と語った。
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クロップ監督、FIFAの新ルールにユーモアを見出す
59歳のクロップ監督は、スタジアム観戦とテレビ観戦では得られる体験が異なるという。長い試合では、テレビ観戦は自分のような年齢層にとって実用的な選択肢だと冗談交じりに語った。
「スタジアムではショーも楽しめるし、問題ない。ダラスではチアリーダーを大画面で楽しんだ。家で観るとCMが入るからその気持ちもわかる。でも、僕のような年齢だと、トイレに行く休憩はありがたいよ！」
トゥヘルとファン・ダイクが相手チームを率いる
この方針は現場で批判されている。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督も「休憩が試合の流れを大きく変える」と不満を口にした。ハイインテンシティな戦術で相手を消耗させる監督にとって、22分ごとに試合がリセットされるのは戦術計画に支障をきたす。
「スリー・ライオンズ」の指揮官は「この措置は、私が考えていた以上に試合の流れを中断させ、サッカーという試合のあり方を大きく変えてしまうと思う。 以前も非常に暑い時に短時間の水分補給休憩はあったが、今はすべての試合で実施され、試合がほぼ4つに区切られる。私が思っていた以上に試合の性質が変わる」
一方、オランダ代表主将のヴィルジル・ファン・ダイクは「すべての試合で一律に導入するのではなく、状況に応じて柔軟に判断すべきだ」と語る。「水分補給休憩は興味深い。私はほとんどの試合を見てきたが、CMに入るたびに少し……あまり好きではない」と説明した。 「テレビの中立的な視聴者にとっても良くない。本当に暑い日なら導入するのは良いが、試合ごとに判断すべきだ」
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FIFAは大会の公平性について揺るぎない姿勢を示している
著名な選手やスタンドから批判があっても、FIFAは大会途中で休憩時間をなくすつもりはない。同連盟は、屋根の有無や気温に関わらず、選手を守り、全チームが同じルールで戦うことを最優先すると主張している。
批判を受け、FIFA広報は「全チームに公平な条件を確保するため、すべての試合で休憩を設定している」と説明した。
ジャンニ・インファンティーノ会長も同様の説明で規定を擁護し、広告収入で利益を得ているとの指摘を否定した。