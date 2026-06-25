ユルゲン・クロップ監督が、物議を醸すワールドカップの水分補給タイムを好む理由を説明する。

この方針は現場で批判されている。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督も「休憩が試合の流れを大きく変える」と不満を口にした。ハイインテンシティな戦術で相手を消耗させる監督にとって、22分ごとに試合がリセットされるのは戦術計画に支障をきたす。

「スリー・ライオンズ」の指揮官は「この措置は、私が考えていた以上に試合の流れを中断させ、サッカーという試合のあり方を大きく変えてしまうと思う。 以前も非常に暑い時に短時間の水分補給休憩はあったが、今はすべての試合で実施され、試合がほぼ4つに区切られる。私が思っていた以上に試合の性質が変わる」

一方、オランダ代表主将のヴィルジル・ファン・ダイクは「すべての試合で一律に導入するのではなく、状況に応じて柔軟に判断すべきだ」と語る。「水分補給休憩は興味深い。私はほとんどの試合を見てきたが、CMに入るたびに少し……あまり好きではない」と説明した。 「テレビの中立的な視聴者にとっても良くない。本当に暑い日なら導入するのは良いが、試合ごとに判断すべきだ」