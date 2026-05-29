スカイの報道によると、クラブ内では監督の去就を巡り2つの派閥が生まれている。1つはスポーツディレクターのマルセル・シェーファーらが率い、ヴェルナー監督のザクセンでの仕事ぶりに「非常に満足」しており、2027年まで続く契約の延長を目指している。
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ユルゲン・クロップ率いるチームが鍵を握るか。RBライプツィヒのオレ・ヴェルナー監督、早期解任の噂。
一方の当事者はグループ内の「グローバルチーム」で、代表はユルゲン・クロップが務める。昨夏、クロップはヴェルナーの獲得を推進した。しかし報道によると、仕事ぶりは良好でも、グローバルチーム内ではヴェルナーへの疑念が高まっているという。 このままでは今夏契約解除の可能性も出てきており、実現すれば大きな驚きとなる。
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ヴェルナー監督はRBライプツィヒで大胆な刷新を行い、CL予選も突破した。これは単なる「運」や「偶然」なのか？
現状を見れば、ウェルナー監督の評価は明らかだ。2024/25年、RBライプツィヒはクラブ史上最悪のブンデスリーガシーズンを過ごし国際大会出場を逃したが、ウェルナー監督の下ではクラブ史上最高シーズンの一つを過ごした。2016/17年の最高成績までわずか2ポイント差に迫った。
さらにヴェルナーは公式戦38試合で平均1.95ポイントを獲得し、クラブ史上トップクラスの監督に名を連ねる。38歳の彼は大きなプレッシャー下で陣容の刷新も進めた。前季にはベンジャミン・セスコ、シャビ・シモンズ、ロイス・オペンダという3人の得点源がチームを去っていたからだ。 さらに、ユスフ・ポウルセンとケビン・カンプルという象徴的な2人も退団した。
それでもヴェルナーはチームをまとめ、選手たちの支持を得て、クリストフ・バウムガルトナーやニコラス・ザイヴァルト、新戦力のヤン・ディオマンデなどをさらに上のレベルへ引き上げた。
それでも経営陣はワーナーの去就を懸念しているという。スカイは「少しの運、少しの偶然、ディオマンデへの過度な依存、説得力ある戦術コンセプトの欠如」と報じ、グローバル・チーム内の懐疑論を伝えた。
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ミンツラフがCL予選出場を要求し、実現させた。それでもヴェルナーはまもなく退団か？
ライプツィヒは昨季より勝ち点を積み上げチームも成長したが、2月の時点で不満の兆しがあった。DFBポカール準々決勝でバイエルンに0-2で敗退後、レッドブルCEOオリバー・ミンツラフは物議を醸す発言をした。
圧倒的な強さを誇るバイエルンを相手に「まずまず」の出来だったと評価した。しかし、ブンデスリーガではマインツ、ザンクト・パウリ、ケルン戦でわずか4ポイントしか獲得できておらず、この不振を指摘した。
「リーグ戦の結果は期待ほどではない。選手たちに責任を問う」とミンツラフは批判し、ヴェルナーらへの圧力を強めた。クラブは今季、国際大会出場権獲得を目標に掲げていた。 しかし彼は「俺はチャンピオンズリーグに行きたい」と語り、当時その目標は「達成可能」だと主張した。「チームに欠けているのは経験ではなく、90分間力を出し切る集中力だ」。その後、ビルト紙はヴェルナーがクラブ内で高まる圧力にさらされ、チーム雰囲気が「冷え込んでいる」と報じた。
それでもヴェルナーはチームを再構築し、ミンツラフの目標を達成した。しかし依然として自身の去就が危ぶまれている。シェーファー率いるスポーツ部門がレッドブル運営委員会を説得し、ヴェルナーの留任を認めさせなければ、状況はさらに厳しくなるだろう。