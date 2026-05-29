ユルゲン・クロップ率いるチームが鍵を握るか。RBライプツィヒのオレ・ヴェルナー監督、早期解任の噂。

現状を見れば、ウェルナー監督の評価は明らかだ。2024/25年、RBライプツィヒはクラブ史上最悪のブンデスリーガシーズンを過ごし国際大会出場を逃したが、ウェルナー監督の下ではクラブ史上最高シーズンの一つを過ごした。2016/17年の最高成績までわずか2ポイント差に迫った。

さらにヴェルナーは公式戦38試合で平均1.95ポイントを獲得し、クラブ史上トップクラスの監督に名を連ねる。38歳の彼は大きなプレッシャー下で陣容の刷新も進めた。前季にはベンジャミン・セスコ、シャビ・シモンズ、ロイス・オペンダという3人の得点源がチームを去っていたからだ。 さらに、ユスフ・ポウルセンとケビン・カンプルという象徴的な2人も退団した。

それでもヴェルナーはチームをまとめ、選手たちの支持を得て、クリストフ・バウムガルトナーやニコラス・ザイヴァルト、新戦力のヤン・ディオマンデなどをさらに上のレベルへ引き上げた。

それでも経営陣はワーナーの去就を懸念しているという。スカイは「少しの運、少しの偶然、ディオマンデへの過度な依存、説得力ある戦術コンセプトの欠如」と報じ、グローバル・チーム内の懐疑論を伝えた。