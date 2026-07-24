ユルゲン・クロップ氏、レッドブルとの契約を解除しドイツ代表監督に就任――「ドイツがまさに求めていた人物」と評される

クロップ監督は、ドイツ代表監督という職務の特別さを強調し、チームへの抱負を語った。彼は「代表チームほどドイツ人を一つにできるものはない。この1年半、レッドブルで得た経験と学び、そして合意を可能にしてくれた寛容さに感謝している。

「今、私はドイツサッカーにおけるこの特別な挑戦を楽しみにしている。私たちは謙虚さと忍耐をもってこの課題に取り組み、互いのために戦い、サッカーを楽しむチームを作り上げ、そして国民が確固たる信念を持って支持できるチームを築いていきたい。」