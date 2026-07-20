ユルゲン・クロップ氏はレッドブル・グループと「寛大な」退団合意に達し、まもなくドイツ代表の新監督に就任すると発表した。

クロップ監督の下で成長した元選手を含むドイツサッカー界は、このニュースを歓迎している。2014年W杯優勝メンバーのマリオ・ゲッツェも、ドルトムントで指導を受けたクロップ監督が代表再建に最適だと確信している。

『The Athletic』のインタビューでゲッツェは「多くの監督が理解できない『人のマネジメント』を彼は理解している」と語った。

「彼は自分が何を求め、何を要求するかを明確に理解している。だからこそ成功した。彼がリヴァプールにいた頃、インタビューで『互いに好意を持つ選手を組み合わせることで、100％ではなく120％のパフォーマンスを引き出せる』と話していた。その通りに実践していた」



