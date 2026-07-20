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ユルゲン・クロップ氏はレッドブル・グループと「寛大な」退団合意に達し、まもなくドイツ代表の新監督に就任すると発表した。
クロップ監督、移籍まもなく合意と発言
クロップ監督はレッドブルとの合意により、ドイツ代表監督就任が目前に迫っていることを明かした。2025年初頭にレッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就いた59歳の同氏は、交渉が順調だと述べた。
レッドブルとの退任合意は済んだが、ドイツサッカー連盟（DFB）との正式手続きは継続中だ。スカイ・スポーツ・ドイツによると、手続きが完了すれば金曜にもクロップ氏がドイツ代表新監督として発表される見込みで、2024年のリヴァプール退任以来の現場復帰となる。
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クロップ、ドイツ代表監督就任に向けた進捗状況を説明
MagentaTVの取材にクロップ監督は、手続きは完了していないが発表は間近だと語った。「まだ確定していないが、協議は続いており、すべてが正しい方向に進んでいる」と述べ、「レッドブルとは好条件で合意しており、障害はない」と続けた。
正式発表にはドイツサッカー連盟（DFB）内の協議完了が必要で、「統括団体との話合いなのでさらに協議し、多くの人に情報を共有しなければならない。まだ決定していないが、発表まであと少しだ。理想を言えば、数日以内に決まるはずだ」と述べた。
ゴッツェが元恩師を支持
クロップ監督の下で成長した元選手を含むドイツサッカー界は、このニュースを歓迎している。2014年W杯優勝メンバーのマリオ・ゲッツェも、ドルトムントで指導を受けたクロップ監督が代表再建に最適だと確信している。
『The Athletic』のインタビューでゲッツェは「多くの監督が理解できない『人のマネジメント』を彼は理解している」と語った。
「彼は自分が何を求め、何を要求するかを明確に理解している。だからこそ成功した。彼がリヴァプールにいた頃、インタビューで『互いに好意を持つ選手を組み合わせることで、100％ではなく120％のパフォーマンスを引き出せる』と話していた。その通りに実践していた」
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ドイツはクロップ監督にチーム再建を期待している。
ドイツ代表は、3度のワールドカップで不本意な結果に終わった苦難の時期を経て、再出発を図ろうとしている。ドイツサッカー連盟（DFB）は、マインツ、ボルシア・ドルトムント、リヴァプールでの成功で知られるクロップ氏を、チーム再建の理想的な指導者と見なしている。
代表のコーチング体制も再構築し、クラブ時代の特徴であるハイインテンシティなスタイルを実践できるスタッフ体制を計画している。スポーツディレクターのルディ・フェラーは留任の見込みで、DFB内の継続性も保たれる。
クロップ氏とDFBの最終調整は数日以内に終わり、計画通りに進めば正式就任後、スタッフ編成や再建準備に入る。
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