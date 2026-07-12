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ユルゲン・クロップ氏とドイツ代表が合意、元リヴァプール監督の契約詳細が明らかに
ニューヨークでの交渉に突破口
米国での高レベル協議を受け、DFBによるクロップ監督招聘は決定的な段階に入った。スカイ・スポーツ・ドイツによると、DFBと59歳のクロップ監督が原則合意に達した。ノイエンドルフ会長とヴァツケ副会長はニューヨークでクロップ監督と会い、契約条件を詰めた。
2023-24シーズン後にリヴァプールを退任し、現場を離れていた元ドルトムント、リヴァプール監督を巡る数カ月の憶測に終止符が打たれた。契約は2030年W杯まで続く見込みで、代表チームに安定をもたらすと期待される。
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レッドブルの難関を乗り越える
DFBとクロップ氏は足並みを揃えているが、正式発表には最後のハードルがある。クロップ氏は現在、レッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者だ。来週初めにニューヨークでミンツラフCEOと退任の詳細を協議する予定だ。
DFBは高額な補償金を避けるため独自案を探っており、クロップがブランドアンバサダーを続けながら代表監督も務めるという妥協案が報じられている。この案が成立すれば、レッドブルはサッカー界の重鎮との関係を維持しつつ、クロップは母国代表を率いることができる。
おなじみの裏方スタッフの大幅入れ替え
クロップ監督は、自身の哲学をすぐに実践するため、コーチ陣の大幅刷新を計画している。ドイツサッカー協会は、前体制で退任するアシスタントコーチに代わり、クロップ監督が信頼する側近の招聘を支援する。
新体制には、リヴァプールで多くのタイトルを獲得した時代、クロップの右腕だったピーター・クラヴィッツとペパイーン・ラインダースの加入が予想される。彼らの参入は、ドイツ代表の戦術を根本から変え、プレミアリーグでクロップを伝説にした高強度スタイルを国際舞台にもたらすだろう。
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欧州強豪の復活
DFBはレッドブルとの契約に署名次第、正式に発表する。2014年のW杯優勝以来、低迷する代表再生への強い決意表明だ。2030年までの長期契約でクロップ監督のビジョンを全面的に信頼している。
スポーツディレクターのルディ・フェラーが留任し、連盟指導部と新コーチングスタッフをつなぐ架け橋となる。この体制は、主要タイトルを争える管理チーム構築が目的だ。ドイツ代表のクロップ時代は、署名ひとつで始まる。
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