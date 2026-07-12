ユルゲン・クロップ氏とドイツ代表が合意、元リヴァプール監督の契約詳細が明らかに

DFBとクロップ氏は足並みを揃えているが、正式発表には最後のハードルがある。クロップ氏は現在、レッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者だ。来週初めにニューヨークでミンツラフCEOと退任の詳細を協議する予定だ。

DFBは高額な補償金を避けるため独自案を探っており、クロップがブランドアンバサダーを続けながら代表監督も務めるという妥協案が報じられている。この案が成立すれば、レッドブルはサッカー界の重鎮との関係を維持しつつ、クロップは母国代表を率いることができる。



