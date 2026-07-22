59歳の同氏は、2030年W杯まで率いる4年契約にサインする見込みだ。最大の障害だったのは、クロップ氏のレッドブル・グローバルサッカー部門責任者としての契約だった。

しかし、オリバー・ミンツラフ専務と合意に達し、DFBはナーゲルスマンへの退職金に加え多額の違約金を払わずに済む見込みとなった。

クロップ氏は「まだ確定していないが、協議は進んでおり、すべてが正しい方向に向かっている。レッドブルとは寛大な合意に達した。障害はなくなった」と語った。