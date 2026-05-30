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ユルゲン・クロップ氏が、サウジ・プロリーグのクラブにとって「理想の」監督候補として浮上している。
アル・イッティハド、監督ポストの空席を受けクロップ氏をターゲットに
セルジオ・コンセイソン監督の退任を受け、アル・イッティハドはクロップ氏を後任の最有力候補に据えたと報じられている。同クラブは2024年に監督業から退いた元リヴァプール監督を再招聘すべく動いている。クロップ氏はリヴァプールで9年間指揮を執り、プレミアリーグやチャンピオンズリーグなど主要タイトルを獲得して退任した。
talkSPORTによると、クラブは契約成立の難航を予測しつつも、クロップを最適任者と判断。また、世界屈指の監督ゆえ、移籍には巨額資金が必要と伝えている。
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クロップの代理人が即座の移籍説を否定
アル・イッティハドがクロップ氏に関心を示したが、代理人のマルク・コジッケ氏は「今年、クロップ氏がアル・イッティハドを指揮する可能性は一切ない」と早期に否定した。
現時点で58歳のクロップは、ピッチ外の仕事に集中しており、フルタイムの監督業に復帰する予定はない。
クロップは監督としての将来を依然として気楽に考えている。
クロップ監督は、自身と注目度の高い監督ポストを結びつける憶測を繰り返し否定している。以前、レアル・マドリードからのオファー報道を問われた際、彼は「もしレアル・マドリードから電話があれば、とっくに我々の耳に入っている。だがそれはでたらめだ。彼らは一度も電話をかけてきていない。私の代理人も現地にいるが、彼にも連絡はない」と語った。
同時に、監督業への復帰を完全には否定しなかった。
「現時点では考えていないし、考える理由もない」と付け加えた。「年齢的には人生の後半だが、監督としてはまだ終わっていない。定年でもない。今後何年かで何が起こるかは分からないが、具体的な計画はない」
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サウジアラビアのクラブ、獲得に大きな壁
アル・イッティハドはクロップ氏の去就を今後も注視するだろう。しかし代理人の発言から、短期的な移籍は期待薄だ。クロップ氏はレッドブルの役割に満足しており、監督業に急ぐ様子もない。