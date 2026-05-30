ユルゲン・クロップ氏が、サウジ・プロリーグのクラブにとって「理想の」監督候補として浮上している。

クロップ監督は、自身と注目度の高い監督ポストを結びつける憶測を繰り返し否定している。以前、レアル・マドリードからのオファー報道を問われた際、彼は「もしレアル・マドリードから電話があれば、とっくに我々の耳に入っている。だがそれはでたらめだ。彼らは一度も電話をかけてきていない。私の代理人も現地にいるが、彼にも連絡はない」と語った。

同時に、監督業への復帰を完全には否定しなかった。

「現時点では考えていないし、考える理由もない」と付け加えた。「年齢的には人生の後半だが、監督としてはまだ終わっていない。定年でもない。今後何年かで何が起こるかは分からないが、具体的な計画はない」