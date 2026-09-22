このFWは代表合宿の張り詰めた雰囲気について語り、クロップの放つオーラとこれまでの成功が、すでにグループ全体から絶大な敬意を集めていると指摘した。ドイツ代表はオランダ代表との注目カードを含むUEFAネーションズリーグ連戦に向けて準備を進めており、その中でエブヌータリブはA代表初キャップを獲得し、自身の将来を正式にDFBに託すことを目指している。

伝説的指揮官との最初のやり取りについて語ったエブヌータリブは、クロップがトレーニングピッチにもたらすエネルギーを強調した。「印象はとても良い。もちろん彼は非常に多くの経験をもたらしてくれる人物であり、長年にわたって成し遂げてきたことがあるからこそ、すでに独特の存在感がある。だから当然、彼には大きな敬意を抱くことになる。それでも会話の中ではとても親切で、とても感じの良い人だった」と、このストライカーは述べた。

「彼がどのようなサッカーをしたいのかは、すでによく知られている。ハイプレスで、多くのエネルギーと力強さを伴うものだ。彼はすでに僕たちを奮い立たせている。人にしっかり働きかけ、同じ方向に引き込むことに非常に長けている。それが彼の知られているところだと思う。間違いなく、僕たちを正しいマインドセットに導いてくれた」