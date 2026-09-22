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ユルゲン・クロップ効果！ フランクフルトのユネス・エブヌタリブ、ドイツ代表の新指揮官からの個人的な電話を受けてモロッコ代表を拒否へ
エブヌータリブの決断におけるクロップの存在感
国際サッカーにおける代表資格選択の大きな駆け引きの世界では、世界トップクラスの指揮官の存在が最終的な決め手となることが少なくない。エブヌータリブはその最新の例となった。クロップから直接連絡を受けたことを受け、自身の将来をドイツに託すことを決めたと認めている。フランクフルトのストライカーである同選手は、ルーツを通じてモロッコ代表を選ぶ資格も有していたが、モロッコサッカー連盟との話し合いはあったと明かした一方で、クロップの指導を受けてプレーする機会は断るにはあまりにも大きかったと認めた。
「モロッコとは話し合いがあった。でも、ユルゲン・クロップから電話が来たら、ノーとは言えない」とエブヌータリブは語った。
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下部リーグからの急成長
エブヌータリブが国際舞台へたどり着くまでの道のりは、まさにおとぎ話のようなものだ。というのも、わずか2年前にはFCギーセンでレギオナルリーガを戦っていたからである。今季のアイントラハトで爆発的なスタートを切り、すでに4ゴールを決めていることが、クラブの練習場を訪れたクロップの目に留まった。
正式な招集の連絡を受けた感情的な瞬間について、エブヌータリブは、オフの日にスポーツフィールドにいた際、自身の電話にクロップの番号が表示されたと明かした。「特に何とも思わなかった。たぶん、元気にしているか聞きたかっただけだと思った。電話を切った後、涙がこみ上げてきた。ほんの数年前まで自分がいた場所のことを思ったし、これまでの努力がすべて報われたなんて信じられないと思った」と語った。
クロップのエネルギーとオーラがドイツ代表のチームに火をつける
このFWは代表合宿の張り詰めた雰囲気について語り、クロップの放つオーラとこれまでの成功が、すでにグループ全体から絶大な敬意を集めていると指摘した。ドイツ代表はオランダ代表との注目カードを含むUEFAネーションズリーグ連戦に向けて準備を進めており、その中でエブヌータリブはA代表初キャップを獲得し、自身の将来を正式にDFBに託すことを目指している。
伝説的指揮官との最初のやり取りについて語ったエブヌータリブは、クロップがトレーニングピッチにもたらすエネルギーを強調した。「印象はとても良い。もちろん彼は非常に多くの経験をもたらしてくれる人物であり、長年にわたって成し遂げてきたことがあるからこそ、すでに独特の存在感がある。だから当然、彼には大きな敬意を抱くことになる。それでも会話の中ではとても親切で、とても感じの良い人だった」と、このストライカーは述べた。
「彼がどのようなサッカーをしたいのかは、すでによく知られている。ハイプレスで、多くのエネルギーと力強さを伴うものだ。彼はすでに僕たちを奮い立たせている。人にしっかり働きかけ、同じ方向に引き込むことに非常に長けている。それが彼の知られているところだと思う。間違いなく、僕たちを正しいマインドセットに導いてくれた」
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2つの祖国のはざまで
今後のUEFAネーションズリーグに向けたクロップの大規模な44人編成の実験的メンバーに選出されたことは、彼のキャリアにおける大きな節目となる。この代表変更の最初のきっかけは、今月初めにクロップがアイントラハト・フランクフルトのトレーニンググラウンドを訪れた際に生まれたと報じられている。エブヌータリブは、モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督と話をしたことを認めた一方で、新たなドイツ代表指揮官から連絡があってからは、ドイツとのつながりの方がより直接的に感じられたと強調した。
「彼とは話をしたが、踏み込んだやり取りではなかった。私は両方の国を愛している。どちらも私のルーツの国だ。これからも間違いなくモロッコを応援し続ける」とエブヌータリブは締めくくった。
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