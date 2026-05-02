ボルシア・ドルトムントは残り3試合（ボルシア・メンヒェングラートバッハ、アイントラハト・フランクフルト、ヴェルダー・ブレーメン）で5ポイントを獲得し、目標勝ち点に達したい。成功すれば、2018/19のルシアン・ファブレ体制下で76ポイント以来、7年ぶりの好成績となる。

コヴァチ監督は「過去15か月間のチームの成長には満足している」としながらも、「ある時点を過ぎれば試合の行方を決めるのは選手たちだ」と語り、ドルトムントで常にあるメンタリティの問題にも言及した。

その点でバイエルンは圧倒的に優位だとコヴァチは指摘した。「我々に少し欠けているのは、バイエルンが豊富に持つ、卓越した個人技だ」。 100ゴール超のストライカートリオを擁するバイエルンは「魅力と成功を結びつけるのが特に上手い。31試合で113得点は並外れた数字だ。今のイングランドの富裕クラブでもこの成績は残せていない。嫉妬せず認めなければならない」

それでもクロアチア人監督は、チームが持つポテンシャルをまだ完全に引き出せていないと考える。「我々は高いクオリティを持つ素晴らしい選手たちを擁し、今シーズンはほぼ最大限のパフォーマンスを発揮している。 それでも日々の練習で成長の余地はある。時間がかかるが、今は時間が少ない」と語り、こう続けた。「安定の土台の上に魅力を築くのは簡単でも、その逆は難しい。成功のために努力している。口先だけでタイトルは取れない。」

2012年以来の優勝をクラブやファンが強く望むが、財務目標の達成を阻むものではない。「BVBは2023年にリーグ優勝目前まで迫り、2024年にはCL決勝に進出した。CL出場は経済的に極めて重要だが、それ以上の目標を排除するわけではない」と語った。