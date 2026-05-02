「ボルシア・ドルトムントへの期待は、ブンデスリーガの他の16クラブよりずっと大きい。 「バイエルン・ミュンヘン以外で常に魅力的なサッカーをするチームがどこにあるのか。魅力は成功より重要なのか」とFAZ紙のインタビューで語った。就任後に大量の勝ち点を獲得しながらも、プレースタイルが魅力に欠けると批判されることへの回答だった。
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「ユルゲン・クロップもここで3年かかった」：ニコ・コヴァチが大胆に比較し、FCバイエルン・ミュンヘンと比べるとBVBには質が欠けていると指摘。
「ブンデスリーガは予測不能で、毎週4得点を挙げるチームなどほとんどない。我々は今シーズン、十分に魅力的な試合をしてきた」とベルリン出身の彼は語った。
コヴァチは自身の統計を提示し、「『コヴァチ・フットボール』は受動的で守備的という偏見があるが、データがその誤解を覆す」と語った。 平均して1試合2得点以上を挙げており、上回るチームはバイエルンとシュトゥットガルトだけだ」と述べ、あえて比較し忍耐を求めた。「ユルゲン・クロップも、ここで初優勝までに3年かかった」
69試合で41勝、敗戦は15回、平均勝ち点は1.97だ。直近の2連敗やバイエルンの優勝決定にもめげず、コヴァチにはまだ大きな目標がある。 「チームは72ポイントを取れると信じている。その数字があれば、ボルシア・ドルトムントは2023年のドイツ王者になれていた。今回は届かないだろうが」
- AFP
コヴァチ：「我々に欠けているのは、バイエルンが余すところなく持っているものだ」
ボルシア・ドルトムントは残り3試合（ボルシア・メンヒェングラートバッハ、アイントラハト・フランクフルト、ヴェルダー・ブレーメン）で5ポイントを獲得し、目標勝ち点に達したい。成功すれば、2018/19のルシアン・ファブレ体制下で76ポイント以来、7年ぶりの好成績となる。
コヴァチ監督は「過去15か月間のチームの成長には満足している」としながらも、「ある時点を過ぎれば試合の行方を決めるのは選手たちだ」と語り、ドルトムントで常にあるメンタリティの問題にも言及した。
その点でバイエルンは圧倒的に優位だとコヴァチは指摘した。「我々に少し欠けているのは、バイエルンが豊富に持つ、卓越した個人技だ」。 100ゴール超のストライカートリオを擁するバイエルンは「魅力と成功を結びつけるのが特に上手い。31試合で113得点は並外れた数字だ。今のイングランドの富裕クラブでもこの成績は残せていない。嫉妬せず認めなければならない」
それでもクロアチア人監督は、チームが持つポテンシャルをまだ完全に引き出せていないと考える。「我々は高いクオリティを持つ素晴らしい選手たちを擁し、今シーズンはほぼ最大限のパフォーマンスを発揮している。 それでも日々の練習で成長の余地はある。時間がかかるが、今は時間が少ない」と語り、こう続けた。「安定の土台の上に魅力を築くのは簡単でも、その逆は難しい。成功のために努力している。口先だけでタイトルは取れない。」
2012年以来の優勝をクラブやファンが強く望むが、財務目標の達成を阻むものではない。「BVBは2023年にリーグ優勝目前まで迫り、2024年にはCL決勝に進出した。CL出場は経済的に極めて重要だが、それ以上の目標を排除するわけではない」と語った。
「才能育成をしていない？」コヴァッチ監督が著名な例を挙げて反論
さらにコヴァチ監督は、若手起用が少ないという批判に反論した。 「私はベテランを起用する監督だと言われるが、ここ数年、私やスタッフの下で成長し、後に高値で移籍した若手は多い」と語り、フランクフルト時代のルカ・ヨヴィッチやモナコ時代のオーレリアン・チュアメニを例に挙げた。
VfLヴォルフスブルクではフェリックス・ンメチャを起用し、BVBではジョーブ・ベリンガムをほぼ毎週先発させていると述べた。ただし、ジョーブの弟は前半戦で控えに甘んじ、そのことで裏で不和が報じられた。
コヴァチ監督のドルトムントとの契約は2027年までで、2025年2月に就任し、後半戦の好調を受けて早期に契約を延長した。