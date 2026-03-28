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ユルゲン・クロップは、元監督としてボルシア・ドルトムントとの「レジェンド戦」に出場し、リヴァプールへの復帰を「一瞬一瞬を満喫した」
ドイツ人選手にとって感動的な凱旋
クロップ監督は、土曜日に開催されたレジェンド戦での雰囲気を満喫した後、来年アンフィールドに戻ってくることを明らかにした。クラブを8つのタイトル（特にプレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグ制覇）へと導いた元リヴァプール監督は、LFC財団の支援を目的として開催されたこのイベントにおいて、ダルグリッシュ監督のコーチングスタッフの一員を務めた。
このドイツ人指揮官は、2023-24シーズンの終了をもって退任するまで、約10年間にわたりリヴァプールの指揮を執った。現在はレッドブルのサッカー部門グローバル責任者として新たな役割を担っているが、2008年から2015年にかけて2度のブンデスリーガ優勝に導いたことで知られるドルトムントとの2-2の引き分け戦では、まるで古巣に戻ったかのような落ち着きを見せていた。 リヴァプールのチームには、スティーヴン・ジェラード、チアゴ・アルカンタラ、ペペ・レイナ、ピーター・クラウチといったスター選手たちが名を連ねていた。
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クロップが特別な体験を振り返る
試合終了のホイッスルが鳴った後、クロップは、この日の試合が自分にとってどれほど意味のあるものだったかを明らかにした。「良かったよ。何も変わっていない。一瞬一瞬を楽しんだ」とクロップは語った。財団の活動を支援するために集まったサポーターたちからの歓迎に、元監督は明らかに感動していた。彼は、この日は戦術的な指示よりも、コミュニティと社会貢献活動そのものが主眼であったと述べた。
「今日の私の役割は、多くを語るのではなく、財団のためにここに来て、久しぶりに本当に特別な体験を共有することでした。リヴァプールやドルトムントの選手たちには滅多に会えないですから。今日は本当に素晴らしかった。みんなその雰囲気を存分に味わっていました。選手たちがプレーしている姿を見られて本当に嬉しかった。チアゴ一人を見るだけでもチケット代分の価値はあったよ！」
来年もスタジアムに戻ってくるかどうかと直接尋ねられると、クロップは簡潔にこう答えた。「ああ！」
アンフィールドのベンチを離れた後の人生
一時的に指揮官の座に復帰したものの、クロップ監督はレッドブルでの経営陣としての役割に「完全に満足」しており、レアル・マドリードやドイツ代表監督への就任を巡る憶測を一蹴している。遠い将来に監督業に復帰する可能性を完全に否定しているわけではないが、クロップ監督は1月、AFPの取材に対し、リヴァプールが5位に低迷している現状でも、現時点では復帰する意向はないと語った。
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レッズへの忠誠心は変わらない
クロップ監督は一貫してリヴァプールファンに対し、自身の忠誠心を強調し、クラブや街との絆があるため、他のイングランドのチームを指揮することはできないと主張してきた。以前、仮にイングランドで再び指揮を執るとすればリヴァプールに限ると述べていたが、現在は新たな役割に満足しているようだ。とはいえ、短期間の復帰期間について「一瞬一瞬を楽しんだ」と語ったことから、クラブとの深い絆は相変わらず強固であることがうかがえる。