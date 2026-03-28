ユルゲン・クロップは、元監督としてボルシア・ドルトムントとの「レジェンド戦」に出場し、リヴァプールへの復帰を「一瞬一瞬を満喫した」

試合終了のホイッスルが鳴った後、クロップは、この日の試合が自分にとってどれほど意味のあるものだったかを明らかにした。「良かったよ。何も変わっていない。一瞬一瞬を楽しんだ」とクロップは語った。財団の活動を支援するために集まったサポーターたちからの歓迎に、元監督は明らかに感動していた。彼は、この日は戦術的な指示よりも、コミュニティと社会貢献活動そのものが主眼であったと述べた。

「今日の私の役割は、多くを語るのではなく、財団のためにここに来て、久しぶりに本当に特別な体験を共有することでした。リヴァプールやドルトムントの選手たちには滅多に会えないですから。今日は本当に素晴らしかった。みんなその雰囲気を存分に味わっていました。選手たちがプレーしている姿を見られて本当に嬉しかった。チアゴ一人を見るだけでもチケット代分の価値はあったよ！」

来年もスタジアムに戻ってくるかどうかと直接尋ねられると、クロップは簡潔にこう答えた。「ああ！」