クロップはマインツでの本人出席を取りやめ、動画メッセージの中で、指揮官復帰について振り返る前に、またしても「最初から見出しを生みたくなかった」と説明した。「コーチになることは難しくない。コーチであり続けることは、なおさら難しい……。今、私自身が再びコーチになった。それだけでも十分に大変だった。そして今度は、自分がその立場であり続けられることを示さなければならない。今はそこに完全に集中したい」

また、自身の代わりにフェラーがステージに立ったことについては、冗談交じりにこう語った。「私もそんなことになるとは思っていなかった」

ドイツ国民からの期待の重さを認めつつも、フェラーは、クロップの輝かしい実績が試行錯誤するだけの権威を彼に与えていると考えており、元リヴァプール監督に対するDFBの全面的な支援を強調した。「彼は非常に経験豊富な監督ではあるが、すでにこの役職が背負う途方もない重みを実感している。トップクラブのチームと比べても、まったく別次元だ。

「何を決めても、常に8000万人がそれについて議論している。それでも、何かがうまくいかない時には、人々はユルゲンに対して時折大目に見るだろう。彼は監督としてのキャリアを通じてそれを勝ち取ってきたのであって、ただで与えられるものではない。だからこそ、彼には物事を試すだけの権威と力がある。最終的には、彼の考えやプレースタイルを実行できる選手たちを選ぶことになるだろう」