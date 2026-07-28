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「ユルゲン・クロップは間違いなく、これまで以上にスタジアムに足を運ぶことになる！」。ドイツの新監督決定を受け、ルディ・フェラーが「敏感すぎる」ユリアン・ナーゲルスマンに皮肉
フェラーーがナーゲルスマン退任を評価
フェラー氏は、ドイツがワールドカップでパラグアイに衝撃的なベスト32敗退を喫した後、世論の強い圧力と厳しいメディア批判にさらされたナーゲルスマンの退任の背景を振り返った。DFBのスポーツディレクターは、ナーゲルスマンが最終的にチームを鼓舞する力を失ったとの見解を示した。またフェラー氏は、前監督が世間の厳しい視線や外部からの非難に敏感だったことが、その立場をますます耐え難いものにしたとも指摘した。
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幹部が前監督を批判
マインツで行われた国際指導者会議で語ったフェラーは、ナーゲルスマンが最終的になぜ代表チームを掌握できなくなったのかを振り返った。
『Kicker』が伝えたコメントの中で、フェラーは、ナーゲルスマンがスタジアムでの存在感やチームへの影響力に苦しんでいた一方、厳しいメディアの監視が失脚の大きな要因だったと認めた。フェラーは「ユルゲンは間違いなく、これからはもっと頻繁にスタジアムに足を運ぶだろう。あれはあまりユリアン向きではなかった。だが、それがジョナタン・ターがパラグアイ戦でPKを外した理由ではない。結局のところ、ユリアンは人々を鼓舞するだけの後ろ盾をもはや失っていた。時に少し繊細すぎたのかもしれないが、監督ならそうでない者がいるだろうか。
「彼がどんな決断をしても、否定的に受け取られた。選手を批判すれば、そのことで批判された。選手を守れば、そのことでも批判された。時には厳しすぎたし、単純に不公平だった。正直に言えば、私はそれを長い間見誤っていた。それが私の大きな間違いだった。その後、私はワールドカップの期間中、ときどきメディアに介入しようとした。
「それがプロサッカーの監督の宿命だ。最後はありのままの結果で判断されるし、その結果は期待外れだった。そしてプレースタイルでも判断されるが、それも良くなかった。それでも私はこう言い切る。ユリアンは素晴らしい人間性を持つ、素晴らしい人物だ。すでに偉大な指導者としてのキャリアを築いてきたし、この先にも素晴らしいキャリアが待っている。再び現場に戻るまで、そう時間はかからないだろう」
クロップ監督が指揮官としての権威を確立
クロップはマインツでの本人出席を取りやめ、動画メッセージの中で、指揮官復帰について振り返る前に、またしても「最初から見出しを生みたくなかった」と説明した。「コーチになることは難しくない。コーチであり続けることは、なおさら難しい……。今、私自身が再びコーチになった。それだけでも十分に大変だった。そして今度は、自分がその立場であり続けられることを示さなければならない。今はそこに完全に集中したい」
また、自身の代わりにフェラーがステージに立ったことについては、冗談交じりにこう語った。「私もそんなことになるとは思っていなかった」
ドイツ国民からの期待の重さを認めつつも、フェラーは、クロップの輝かしい実績が試行錯誤するだけの権威を彼に与えていると考えており、元リヴァプール監督に対するDFBの全面的な支援を強調した。「彼は非常に経験豊富な監督ではあるが、すでにこの役職が背負う途方もない重みを実感している。トップクラブのチームと比べても、まったく別次元だ。
「何を決めても、常に8000万人がそれについて議論している。それでも、何かがうまくいかない時には、人々はユルゲンに対して時折大目に見るだろう。彼は監督としてのキャリアを通じてそれを勝ち取ってきたのであって、ただで与えられるものではない。だからこそ、彼には物事を試すだけの権威と力がある。最終的には、彼の考えやプレースタイルを実行できる選手たちを選ぶことになるだろう」
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次に何が待ち受けているのか？
クロップは現在、次の代表ウィークを前に、ドイツ代表に戦術面とメンタル面の安定を取り戻すことに完全に集中している。主な優先事項は、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハフェルツといった主力の潜在能力を最大限に引き出し、ワールドカップ早期敗退後に低迷するドイツ代表を立て直すことだ。
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