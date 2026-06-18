「現代はなぜか時間が足りない」と彼は数カ月前、レアル・マドリードでのシャビ・アロンソ解任について語った。またリヴァプール就任当初を振り返り、「時間が必要で、一夜で状況は改善しないのは明らかだった」と述べた。

オレ・ヴェルナーのRBライプツィヒ監督就任はわずか1シーズンで、水曜夜に終了した。 前任の7位から平均1.95ポイントとクラブ史上3位の勝点を挙げ、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。バイエルンとドルトムントに次ぐ3位だった。

とはいえ、シーズンには浮き沈みがあり、3位やCL出場権の獲得は最後まで確実ではなかった。上位チームとの対戦成績にも改善の余地が残った。