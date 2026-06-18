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Jochen Tittmar

翻訳者：

ユルゲン・クロップは明らかに嘘をついた。ライプツィヒでオレ・ヴェルナーを解任したレッドブルのサッカー部門責任者の振る舞いは品格に欠けた。

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RBライプツィヒ
オーレ・ヴェルナー
ユルゲン・クロップ

RBライプツィヒは、レッドブルサッカー部門責任者ユルゲン・クロップとの対立を理由にオレ・ヴェルナーを解任した。クロップ自身の発言から、彼の印象は良くない。解説。

ユルゲン・クロップは、成功を収めてきた監督として、常に率直な意見を述べてきた。59歳の彼はスポーツ以外の話題でも頻繁に発言している。彼にとって最も大切なのはサッカーだ。そのため、監督に選手育成の時間が十分に与えられていないと、クロップは何度も批判してきた。

  • 「現代はなぜか時間が足りない」と彼は数カ月前、レアル・マドリードでのシャビ・アロンソ解任について語った。またリヴァプール就任当初を振り返り、「時間が必要で、一夜で状況は改善しないのは明らかだった」と述べた。

    オレ・ヴェルナーのRBライプツィヒ監督就任はわずか1シーズンで、水曜夜に終了した。 前任の7位から平均1.95ポイントとクラブ史上3位の勝点を挙げ、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。バイエルンとドルトムントに次ぐ3位だった。

    とはいえ、シーズンには浮き沈みがあり、3位やCL出場権の獲得は最後まで確実ではなかった。上位チームとの対戦成績にも改善の余地が残った。

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    ユルゲン・クロップの就任以来、監督は9回交代した。

    チームはシーズン終盤11試合で8勝し、ライバルを突き放した。ライプツィヒは変革期でベンジャミン・セスコ、ロイス・オペンダ、シャビ・シモンズを放出した。

    結果としてヴェルナーはスポーツ面では役割を果たしたが、内容面では期待に添えなかった。そのためクラブ内には早期から2つの派閥が生まれたとされる。一方はオリバー・ミンツラフCEO、クロップ全球スポーツディレクター、マリオ・ゴメス技術ディレクターからなる「サッカー帝国」の首脳陣、もう一方はライプツィヒスポーツディレクターのマルセル・シェーファーとヴェルナーだった。

    組織図上では上層部が有利だが、レッドブル・ネットワーク全体を統括するクロップの姿勢には疑問の声も。 彼は「監督たちの頭上に剣をぶら下げない」と語っていたが、その言葉はすでに色あせた。2025年初頭に就任して以来、監督交代は9回に及び、ライプツィヒでも2人が去った。

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    ヴェルナー解任を受け、クロップは「オーレは素晴らしい仕事をした」と語った。

    「私たちはグローバルチームとして助言し、意思決定にも関与しています。 シーズンを分析しました」とクロップ監督は水曜日にMagenta TVで語り、続けた。「オーレは素晴らしい仕事をした。我々はチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。だが将来を見据える必要がある。そこで、今後我々に降りかかる負担を検討した結果、ライプツィヒ側で監督交代を決断した。」

    これはかなり大げさな話だ。 質問者ヨハネス・B・ケルナー氏はクロップの旧友で、メディアが報じていた「戦術対立でヴェルナーと不和になりシーズン中に2度解任を要求した」という疑惑を追及しなかった。 レッドブルの発表文を盾に、クロップは「言えることはすべてライプツィヒから出ている」と控えめに語った。

    ましてやクロップは現在、ワールドカップの解説者として米国に滞在し、「コメディ担当」と揶揄されるほど軽率な発言を繰り返している。ドイツ代表監督ナーゲルスマンへの失言も記憶に新しく、その態度はいささか不適切だ。  

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    「トレーナーキラー」という呼び名は、クロップに考えさせるべきだ

    スポーツディレクターのシェーファーは、ヴェルナーの退団を受け、「内容の更なる発展」と「アプローチの転換」が必要だと述べた。しかし、彼こそが以前の退団危機でヴェルナーを二度も救った張本人であるため、その言葉に信憑性は感じられない。

    一連の騒動は、レッドブル帝国の権力構造と最終決定権の所在を露呈した。 クロップの「ダモクレスの剣」発言は誤りだった。新任早々「監督キラー」と呼ばれる現状は、23年の指導経験を持つ彼にとって重い警鐘だ。

  • クロップ監督就任後、レッドブルでの監督退任状況

    協会コーチ日付
    RBライプツィヒマルコ・ローズ2025年3月30日
    RB大宮アルディージャ長澤哲2025年9月23日
    レッドブル・ブラガンティーノフェルナンド・セアブラ2025年10月27日
    ニューヨーク・レッドブルズサンドロ・シュヴァルツ2025年12月31日
    FCレッドブル・ザルツブルクトーマス・レッチ2026年2月17日
    パリFC（少数株主）ステファン・ギリ2026年2月22日
    RB大宮アルディージャ宮澤 雄基2026年5月31日
    RBライプツィヒオーレ・ヴェルナー2026年6月17日
    FCレッドブル・ザルツブルクダニエル・バイヒラー2026年6月30日