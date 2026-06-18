「現代はなぜか時間が足りない」と彼は数カ月前、レアル・マドリードでのシャビ・アロンソ解任について語った。またクロップは、リヴァプールFC就任当初を振り返り「時間が必要で、一夜で状況は改善しないのは明らかだった」と言った。

RBライプツィヒは、オレ・ヴェルナー監督を解任した。 前季7位と低迷したものの、クラブ史上3位タイとなる平均1.95ポイントを獲得し、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。バイエルン、ドルトムントに次ぐ3位だった。

ただし、シーズンには浮き沈みがあり、3位とCL出場が確定したのは終盤だった。上位チーム相手にはまだ改善の余地がある。