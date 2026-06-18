ユルゲン・クロップは、長年の成功を収めた監督キャリアを通じて、常に率直な意見を述べてきた。59歳の彼はスポーツ以外の話題にも頻繁に発言している。彼にとって最も大切なのはサッカーであり、監督に選手育成の時間が十分に与えられていないと度々批判してきた。
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ユルゲン・クロップは明らかに嘘をついた。オレ・ヴェルナーの解任で、レッドブルサッカー部門責任者は品位を欠いた。
「現代はなぜか時間が足りない」と彼は数カ月前、レアル・マドリードでのシャビ・アロンソ解任について語った。またクロップは、リヴァプールFC就任当初を振り返り「時間が必要で、一夜で状況は改善しないのは明らかだった」と言った。
RBライプツィヒは、オレ・ヴェルナー監督を解任した。 前季7位と低迷したものの、クラブ史上3位タイとなる平均1.95ポイントを獲得し、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。バイエルン、ドルトムントに次ぐ3位だった。
ただし、シーズンには浮き沈みがあり、3位とCL出場が確定したのは終盤だった。上位チーム相手にはまだ改善の余地がある。
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ユルゲン・クロップの就任以来、監督は9回交代した。
シーズン終盤11試合で8勝し、ライバルを突き放した。しかし、ライプツィヒは変革期でベンジャミン・セスコ、ロイス・オペンダ、シャビ・シモンズを放出していた。
つまり、ヴェルナーは結果では任務を果たしたが、内容では期待に添えなかった。そのため、クラブ内には早期から2つの派閥があったとされる。一方には代表取締役オリバー・ミンツラフ、グローバル・スポーツ・ディレクターのクロップ、テクニカル・ディレクターのマリオ・ゴメスからなる「サッカー帝国」の首脳陣がいる。もう一方にはライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファーとヴェルナーがいる。
組織図上では上層部が優位だが、レッドブル・ネットワークを統括するクロップの采配には疑問の声も。 彼は「監督たちの頭上に剣をぶら下げない」と語っていたが、その言葉はすでに色あせた。2025年初頭に就任して以来、監督交代は9回に及び、ライプツィヒでも2人が去った。
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ヴェルナー解任を受け、クロップ「オーレは素晴らしい仕事をした」
「私たちはグローバルチームとして助言し、意思決定にも関与しています。 シーズンを分析しました」とクロップ監督は水曜日にMagenta TVで語った。続けて「オーレは素晴らしい仕事をした。我々はチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。しかし将来を見据える必要がある。そこで、今後我々に降りかかる負担を検討した結果、ライプツィヒ側で監督交代を決断した」と述べた。
これはかなり大げさな話だ。 クロップにとって幸いだったのは、質問者のヨハネス・B・ケルナー氏が長年の友人だったこと。ケルナー氏は、戦術の意見対立でヴェルナーと不仲になりシーズン中に2度解任を要求したという報道を追及しなかった。 レッドブルの発表文を盾に、クロップは「言えることはすべてライプツィヒから出ている」と身を縮めた。
ましてやクロップは現在、ワールドカップの解説者として米国に滞在し、「コメディ担当」と揶揄されるほど軽率な発言を繰り返している。ドイツ代表監督ナーゲルスマンへの失言も記憶に新しく、その態度はいささか不適切だ。
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「トレーナーキラー」という呼び名は、クロップに考えさせるべきだ
スポーツディレクターのシェーファーは、ヴェルナーの退団を受け、「内容の更なる発展」と「アプローチの転換」が必要だと述べた。しかし彼は以前、ヴェルナーの早期退団を2度も止めた張本人であり、その口から出る言葉に信憑性は薄い。
結局、この不名誉な一連の出来事は、レッドブル帝国の権力構造と最終決定権者が誰かを示した。 クロップの「ダモクレスの剣」発言は誤りだった。新任早々「監督キラー」と呼ばれる現状は、23年の監督経験を持つ彼にとって考えさせられるべきだ。
クロップ監督就任後、レッドブルでの監督退任状況
協会 コーチ 日付 RBライプツィヒ マルコ・ローズ 2025年3月30日 RB大宮アルディージャ 長澤哲 2025年9月23日 レッドブル・ブラガンティーノ フェルナンド・セアブラ 2025年10月27日 ニューヨーク・レッドブルズ サンドロ・シュヴァルツ 2025年12月31日 FCレッドブル・ザルツブルク トーマス・レッチ 2026年2月17日 パリFC（少数株主） ステファン・ギリ 2026年2月22日 RB大宮アルディージャ 宮澤雄基 2026年5月31日 RBライプツィヒ オーレ・ヴェルナー 2026年6月17日 FCレッドブル・ザルツブルク ダニエル・バイヒラー 2026年6月30日