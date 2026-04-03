ユルゲン・クロップは再びリヴァプールの指揮を執ることになるだろう――チャンピオンズリーグ優勝経験者が「あり得ない」予測を立てる

元リヴァプールのスター選手スミチェルは、クラブがクロップを必要とした場合、彼がその要請を断ることはできないだろうと予測し、ファンの間で大きな期待を呼んでいる。スロット監督が昨シーズン、クラブ史上20度目のプレミアリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、リヴァプールは2025-26シーズンを苦戦している。現在、リヴァプールはプレミアリーグで5位に沈んでおり、チームがチャンピオンズリーグ出場権獲得に苦戦する中、オランダ人監督はアンフィールドでの去就を懸けて戦っている。

報道によればクラブ首脳陣はスロット監督を支持しているものの、彼が最近スタジアムに姿を見せた際には、クロップの影が大きく立ち込めていた。クロップは先日、LFC財団を支援するチャリティーマッチに参加するためアンフィールドに戻り、その姿はファンの情熱に再び火をつけた。2005年のチャンピオンズリーグ決勝の英雄であるスミチェルは、このドイツ人監督とリバプールという街との絆は依然として揺るぎないものであり、機会さえあれば彼の再就任はほぼ避けられないと確信している。