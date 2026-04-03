AFP
翻訳者：
ユルゲン・クロップは再びリヴァプールの指揮を執ることになるだろう――チャンピオンズリーグ優勝経験者が「あり得ない」予測を立てる
アンフィールドへの感動的な帰還となるか？
元リヴァプールのスター選手スミチェルは、クラブがクロップを必要とした場合、彼がその要請を断ることはできないだろうと予測し、ファンの間で大きな期待を呼んでいる。スロット監督が昨シーズン、クラブ史上20度目のプレミアリーグ優勝を果たしたにもかかわらず、リヴァプールは2025-26シーズンを苦戦している。現在、リヴァプールはプレミアリーグで5位に沈んでおり、チームがチャンピオンズリーグ出場権獲得に苦戦する中、オランダ人監督はアンフィールドでの去就を懸けて戦っている。
報道によればクラブ首脳陣はスロット監督を支持しているものの、彼が最近スタジアムに姿を見せた際には、クロップの影が大きく立ち込めていた。クロップは先日、LFC財団を支援するチャリティーマッチに参加するためアンフィールドに戻り、その姿はファンの情熱に再び火をつけた。2005年のチャンピオンズリーグ決勝の英雄であるスミチェルは、このドイツ人監督とリバプールという街との絆は依然として揺るぎないものであり、機会さえあれば彼の再就任はほぼ避けられないと確信している。
- AFP
クロップの要因とファンとの絆
サッカー賭博サイト「BetVictor」のインタビューで、スミチェルは、クロップが古巣を訪れるたびに今もなお放つ独特のオーラについて語った。「彼は非常にカリスマ性があり、リヴァプールファンから信じられないほど人気がある。彼のそばにいて、話をすることができて最高だった。何度か話し合う機会もあった。本当に素晴らしかった」とスミチェルは、クロップ監督が遺した不朽の功績を振り返りながら説明した。
「彼はとてもユーモアがあり、いつも素晴らしい雰囲気をもたらしてくれます。彼が戻ってくるのを見られて最高でした。彼のおかげでスタジアムも満員でした。 アンフィールドの人々は彼を愛していると思うし、本当に素晴らしい一日だった。リヴァプールの人々に『クロップはいつか戻ってくるべきか』と尋ねれば、誰もが『もちろん、そうだ』と答えるだろう。彼には、リヴァプールのファン、この街、そしてサッカークラブとの間に特別な絆がある。それは間違いない、間違いなくそうだ。」
スロットへの圧力が高まっている
リヴァプールの現状は、1年前の祝賀ムードとはかけ離れている。前年度王者は今シーズンを通じて安定感を欠き、リーグ戦31試合のうち10敗を喫している。この不振により、トップ4入りを確保するために苦戦を強いられており、チャンピオンズリーグ出場権の行方は不透明な状況にあるほか、欧州カップ戦からの敗退の可能性も迫っている。
スロットは2024年に締結した3年契約の最終年を迎えようとしており、報道によれば、結果が直ちに改善されなければ、クラブ首脳陣は監督交代を検討する可能性があるという。シャビ・アロンソの名前も後任候補として挙がっているが、リヴァプールが本来のアイデンティティを取り戻そうとする中、クロップ監督の復帰というロマンチックな期待も話題になり始めている。
- AFP
「あり得ない」という予測
スミチェルは、リヴァプールの役員たちが電話をかけてくれば、クロップがそれを無視することは「不可能」だと断言している。9年間にわたる数々のタイトル獲得を通じて築かれた絆は、あまりにも強固で、無視できるものではない。「彼が戻りたいと望むなら、それを断るのは難しいだろう。実際、不可能だと思う。いつか彼が戻ってくるのを目にすることになるだろう」とスミチェルは締めくくった。