ユルゲン・クロップはレアル・マドリードの監督候補から外れた。元リヴァプール監督は次のポストを待つ。

レアル・マドリードが新監督探しを始動させたが、クロップ監督は候補から外れている。クラブ首脳は他の候補を検討中で、58歳のクロップの移籍噂は事実上消えた。

1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルバロ・アルベロアが結果を出せず、後任探しは急ピッチで進んでいた。しかし報道によると、候補に挙げられた多くの名前は正式に検討されていない。仲介業者がクライアントの価値を高めるためにレアル・マドリードの名前を利用しているケースもあるが、クラブ側はより慎重に採用プロセスを進めている。