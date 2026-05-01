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ユルゲン・クロップはレアル・マドリードの監督候補から外れた。元リヴァプール監督は次のポストを待つ。
マドリードとクロップ、異なる道を歩む
レアル・マドリードが新監督探しを始動させたが、クロップ監督は候補から外れている。クラブ首脳は他の候補を検討中で、58歳のクロップの移籍噂は事実上消えた。
1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルバロ・アルベロアが結果を出せず、後任探しは急ピッチで進んでいた。しかし報道によると、候補に挙げられた多くの名前は正式に検討されていない。仲介業者がクライアントの価値を高めるためにレアル・マドリードの名前を利用しているケースもあるが、クラブ側はより慎重に採用プロセスを進めている。
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長年抱いたが叶わなかった憧れ
レアル・マドリードとクロップの噂は14年前から続く。2012年、彼が率いるドルトムントがチャンピオンズリーグで躍進し、以来ベルナベウの監督候補に名前が上がるようになった。だがクラブは、これまで一度も正式オファーを出していない。
2021年のカルロ・アンチェロッティ監督の復帰時のように、レアル・マドリードは監督決定に焦らず待つ傾向がある。現首脳陣も慎重で、当面の戦術ニーズに合う監督を探している。現在休養中のクロップは、2026-27シーズンに向けてクラブが求める条件には当てはまらない。
ドイツでの夢が依然として最優先である
同報道によると、クロップの最終目標はドイツ代表監督だ。2028年まで契約延長したナーゲルスマンに敬意を示しつつも、2026年W杯後にポストが空けば後継者と見込まれている。それまではレッドブル・グループのサッカー部門グローバル責任者に専念する。
2024年にリヴァプールを退任して以来、多くのトップクラブからオファーが届いているが、彼は「消耗」を理由に休息が必要だと断固として主張している。代表監督職の魅力は、その異なるペースと国際舞台で自国を率いる機会にある。
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最終決定は保留中
リーガ・エスパニョーラ終盤を迎え、レアル・マドリードは数週間以内に新監督を決める見込みだ。アルベロアは最終戦まで暫定指揮を執る。クラブは2026年W杯前に新監督を就任させ、夏移籍市場の計画を進めたい。
一方、クロップはレッドブルのサッカープロジェクトを統括し、RBライプツィヒやザルツブルクを注視する。彼の休養期間は2025-26シーズン終了まで続く見込みだ。