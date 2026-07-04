ナゲルスマン監督は、パラグアイとのPK戦（4-3）で敗れ大会から敗退したわずか数日後、正式に辞任した。38歳の同監督は当初残留を表明したが、ドイツサッカー連盟（DFB）幹部や世論の圧力に屈した。

マテウスは、この対応を批判し、ドイツサッカー連盟（DFB）には自ら断固たる措置を講じる勇気が欠けていたと示唆した。「DFBでは、時には痛みを伴う厳しい決断を下さなければならない。しかし、常に物事を美化しようとする傾向がある」と述べた。

「ナゲルスマンは3日前まで辞任するつもりはなかったが、結局辞任した。DFBだけでなく世論の圧力も大きかったのだろう。ナゲルスマンだけが責任を負うわけではないが、うまくいかなかったと認めることもできたはずだ」