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ユルゲン・クロップはドイツにとって「最善の解決策」だが、レジェンドはDFBがW杯での失敗から教訓を学ばなければならないと警告している
マテウスは抜本的な改革を求めている。
ドイツ代表のレジェンド、マテウスは、ワールドカップでの惨敗を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）の抜本的な改革を求めた。ベスト16敗退という衝撃の結果について、彼は「問題なのは監督だけでなく、連盟全体だ」と主張した。
「代表監督だけでなく、DFBの幹部全員が責任を負うべきだ。最初の大きな過ちは、ほぼ1年前にナゲルスマンの契約延長を決めたことだ」と語った。
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圧力鍋がナゲルスマンの退任を招く
ナゲルスマン監督は、パラグアイとのPK戦（4-3）で敗れ大会から敗退したわずか数日後、正式に辞任した。38歳の同監督は当初残留を表明したが、ドイツサッカー連盟（DFB）幹部や世論の圧力に屈した。
マテウスは、この対応を批判し、ドイツサッカー連盟（DFB）には自ら断固たる措置を講じる勇気が欠けていたと示唆した。「DFBでは、時には痛みを伴う厳しい決断を下さなければならない。しかし、常に物事を美化しようとする傾向がある」と述べた。
「ナゲルスマンは3日前まで辞任するつもりはなかったが、結局辞任した。DFBだけでなく世論の圧力も大きかったのだろう。ナゲルスマンだけが責任を負うわけではないが、うまくいかなかったと認めることもできたはずだ」
クロップが救世主と目される
後任探しが進む中、注目は元リヴァプール監督クロップ氏に集まっている。マテウス氏は、57歳のクロップ氏がドイツを世界的な強豪に復活させられる唯一の人物だと断言する。
「クロップが代表監督になれば――皆そう予想しているが――彼はDFBにとって最善の選択だ」とマテウスは語った。「彼なら、次の大会で再び成功できるだろう」
DFBはクロップがナゲルスマン後任として指導する意向を確認。クロップ自身も「準備は整っている」と表明した。
「2年前、リヴァプールで『もう1年続ける気力もない』と言った」と彼は述べた。「だが今は十分に充電され、準備万端だ」
- AFP
構造改革は依然として不可欠である
クロップ監督就任への期待が高まる一方、マテウスは新監督 alone では根本問題は解決しないと警鐘を鳴らす。W杯優勝経験を持つ同氏は、ドイツサッカー連盟（DFB）が役員擁護の慣行を改め、スポーツ面の改革に注力すべきだと主張する。
退任会見でナーゲルスマンは「この決断は容易ではなかった。私の最優先は常にチームの成功だ。大きな失望の後、チームには再出発の機会が必要だ」と語った。クロップがフェラーと共に関わるかは未定だが、マテウスはフェラーを残すことは「常に大きな利益だ」と主張している。
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