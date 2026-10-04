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ユルゲン・クロップの苛立たしい船出は続く。圧倒したドイツ、粘り強いギリシャに足止めされる
圧倒的なドイツ、チャンスを生かせず
ドイツはトゥンバ・スタジアムで、開始のホイッスル直後から試合のテンポを完全に支配した。アウェーのドイツは主導権を握り、最終的にボール支配率70.1％を記録。シュート数でもホームのギリシャを5本に抑え、自分たちは21本を放った。
しかし、ボール保持で圧倒的な優位に立ち、敵陣3分の1で絶えず圧力をかけながらも、ドイツはコンスタンティノス・ツォラキスを継続的に脅かすには至らなかった。ギリシャのGKはこの夜を通じて4度の重要なセーブを見せ、高く評価されながらも決定力を欠いた相手に対し、チームをしっかりと試合に踏みとどまらせた。
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VAR介入でブルカルトのゴールが取り消しに
試合最大の論点となった場面は、前半30分過ぎに訪れた。ジョナタン・ブルカルトが均衡を破ったかに見えた場面だ。FWは32分にネットを揺らし、アウェーのサポーターを歓喜させた。
しかし、その喜びはあまりにも長くは続かなかった。主審のクレマン・テュルパンがVARレビューのために試合を止めたからだ。リプレー映像では、ビルドアップの過程でトム・ビショフのハンドが明確に確認され、審判団は判定を覆す以外に選択肢がなかった。その結果、スコアは0-0のまま、緊迫した状況でハーフタイムを迎えた。
クロップ、代表監督として厳しい船出を強いられる
このもどかしいスコアレスドローにより、ネーションズリーグの戦いが始まった時点で代表チームの指揮を執ったクロップは、就任後最初の4試合でわずか1勝となった。初陣ではオランダと苦しみながら引き分け、その後ドイツはギリシャにまさかの敗戦を喫したものの、続くセルビア戦では2-0の勝利を収めていた。
連勝を狙って攻撃的な陣容を送り出したにもかかわらず、クロップは自チームが試合の主導権を完全に握りながらも、深く引いて守るギリシャ守備陣を崩すために必要な決定力を最後まで欠く様子を見届けることになった。
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A2組の争いは最終局面までもつれる
この結果を受け、ギリシャは勝ち点8でグループA2の2位につけており、オランダとは得失点差のみで下回っている。一方、ドイツは勝ち点5で3位にとどまり、セルビアは勝ち点0で最下位に沈んでいる。次の代表ウィークでは、ドイツとギリシャがともにオランダ、セルビアと対戦し、ネーションズリーグのノックアウトステージ進出を最終的に左右する重要な2試合に臨む。
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