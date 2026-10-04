ドイツはトゥンバ・スタジアムで、開始のホイッスル直後から試合のテンポを完全に支配した。アウェーのドイツは主導権を握り、最終的にボール支配率70.1％を記録。シュート数でもホームのギリシャを5本に抑え、自分たちは21本を放った。

しかし、ボール保持で圧倒的な優位に立ち、敵陣3分の1で絶えず圧力をかけながらも、ドイツはコンスタンティノス・ツォラキスを継続的に脅かすには至らなかった。ギリシャのGKはこの夜を通じて4度の重要なセーブを見せ、高く評価されながらも決定力を欠いた相手に対し、チームをしっかりと試合に踏みとどまらせた。