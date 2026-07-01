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ユルゲン・クロップの次なる去就：解任危機にある名将、元リヴァプール監督の復帰姿勢が明かされた。
パラグアイに敗れ、ナゲルスマン監督が批判される
大会に期待を込めて臨んだドイツだったが、ランキングで31位も下回るパラグアイに敗れ、さらにワールドカップ史上初めてPK戦で敗れるという衝撃を受けた。
ナゲルスマン監督の契約は2028年まで残っているが、今回の敗退を受けてチームの方向性を巡る議論が沸き起こっている。2014年の優勝以来、ドイツは3大会連続でノックアウトステージを突破できず、DFB指導部と技術体制の抜本的な見直しを求める声が強まっている。
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クロップ、2030年の夢へ舞台裏で待機中
クロップ監督は、ドイツのサッカーファンにとって長らく「夢の監督」とされてきた。59歳の同監督は、2030年W杯への挑戦に前向きだと『テレグラフ』紙が伝えている。 元リヴァプール監督は、2030年W杯での指揮を最後の野心の一つと位置づけている。また、英国・アイルランド開催予定のユーロ2028も、イングランドで10年近く過ごした彼にとって魅力的に映る。
仮に契約が成立しても、柔軟な条件が求められる。レッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めるクロップは、毎週末のスカウティングなど従来の過酷な業務は望まないだろう。それでも、長年の不振からドイツ代表を復活させる絶好の機会だとする声は多い。
コーチング関連リンクへの即時対応
クロップ氏は、大会期間中もMagentaTVの解説者としてプロフェッショナルな姿勢を保っている。ナゲルスマン監督の後任候補に挙げられていることについて問われると、彼は現監督が在任中であることを踏まえ、慎重な態度を示した。ただし、将来的な就任の可能性は完全に否定しなかった。
クロップは「まだ考えていない。代表監督の話題が出ると私の名前も挙がるのは理解しているが、今語る段階ではない。言うことはない。私にはやりがいのある仕事があり、兼業できるものではない」と語った。
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構造改革の要求
監督人事の憶測はさておき、クロップ監督はドイツサッカーの現状を痛烈に批判している。彼は、同国の育成方法を見直す必要性を強調し、問題の根は代表チームの戦術的欠点よりもはるかに深いと指摘する。
ボトムアップ型の改革を強調し、クロップはこう続けた。「ドイツサッカー連盟（DFB）について語ることもできる。間違いなく、いくつかの点を変える必要がある。U-10から始めて数年待てば結果が出るだろう。パラグアイにはチャンスがあったが、ドイツには結果を出さねばならないというプレッシャーがあった。 スタジアム全員に「ここから巻き返すぞ」という期待があったが、我々はできなかった。相手に逃げ道を許した。」