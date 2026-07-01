大会に期待を込めて臨んだドイツだったが、ランキングで31位も下回るパラグアイに敗れ、さらにワールドカップ史上初めてPK戦で敗れるという衝撃を受けた。

ナゲルスマン監督の契約は2028年まで残っているが、今回の敗退を受けてチームの方向性を巡る議論が沸き起こっている。2014年の優勝以来、ドイツは3大会連続でノックアウトステージを突破できず、DFB指導部と技術体制の抜本的な見直しを求める声が強まっている。



