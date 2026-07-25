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ユルゲン・クロップの新監督就任発表後、ドイツでは「信じられないほどの熱狂」が巻き起こっている。しかしリヴァプールのレジェンドは、今後待ち受ける大きな課題にも言及している。
クロップ・ファクターの即効性
金曜、ナーゲルスマンの後任として2030年まで契約したクロップは、早くも存在感を示している。同監督は、不必要な批判が続けば辞任するとメディアに警告した。マインツ、ドルトムント、リヴァプールを率いた後、2024年のアンフィールド退任以来、初めて指揮官に復帰する。 FIFA最優秀男子監督賞を2度（2019年、2020年）、ドイツ年間最優秀監督賞を3度（2011年、2012年、2019年）受賞した名将は、この役職に比類なき経歴をもたらす。 スカイ・スポーツの取材に応じたハマンは、クロップが就任会見で幻滅していたファン層を活気づけ、2014年以来一貫性を欠いていた代表に再び楽観ムードをもたらしたと強調した。
就任直後の反応についてハマンは、クロップの圧倒的なカリスマ性を強調した。「彼の存在と振る舞いだけで大きな熱狂が生まれた。これは国が求めていたものだ」と語った。 「すべてを理解できるわけではないが、代表監督としてDFBにいるだけで大きな効果をもたらすことは、反応を見れば明らかだ」と語った。この心理的な後押しは、4度の世界王者・ドイツ代表が復活への第一歩を踏み出す契機になると見られている。
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戦術を超えた団結を築く
クロップ監督は、ドルトムントでブンデスリーガ2度、リヴァプールで30年ぶりプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ優勝など輝かしい実績を持つ。しかし代表には特有の難しさがある。ハマーン氏は「クラブが提供する選手に依存する」「選手を買えない」と指摘した。 それでも彼は、現在のドイツ代表は潜在能力の割にパフォーマンスが振るわないだけだと断固主張する。
彼は、今後の成功は個人の才能より精神的・社会的結束にかかっていると語る。過去の失敗は調和の欠如が原因だとし、「ワールドカップでの姿より我々ははるかに優れている。2〜4人いれば助けられた」と述べた。 チームとしての一体感があれば、今回のW杯でもっとやれたはずだ。他国の方が強いかもしれないが、勝てないわけではない。前任者が作れなかった団結を彼が築ければ、次の欧州選手権やW杯では良い結果が残せると信じている」
中盤の「エンジンルーム」の危機を解決する
精神力や団結力だけでなく、クロップ監督は長引く不振からチームを再生させるという戦術課題に直面している。ドイツ代表は2014年W杯優勝後、2018年と2022年のグループリーグ連続敗退など低迷が続く。前回大会ではパラグアイに敗れベスト32止まりだった。 ハマンは、長年の「アキレス腱」である中盤をクロップの最も差し迫った戦術課題と指摘し、主要大会の勝敗は最終的にこの中盤の核にかかっていると主張している。
ハマンは「試合は中盤で決まる」と断言。前線と守備陣は選手層が厚いが、 ウインガーも揃っている。あとは中盤のコンビを見つけるだけだ。そこがチームのエンジンルームであり、勝敗を決める場所であり、ここ数年、繰り返し我々のアキレス腱となってきた。」
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迫り来る新エースの選定
ゴールキーパーの問題も急務だ。マヌエル・ノイアーは前回W杯で代表に復帰したが、ドイツの敗退後に再引退した。この空席について、ハマーンは長期的な安定のため大胆な選択を提案した。「守備陣には新しいゴールキーパーが必要だ。 私の選択はヌーベルだ。ウルビッグを信頼しているなら、彼を起用するのも理にかなっている。今シーズンはミュンヘンで多くの出場機会を得られるだろう。」
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