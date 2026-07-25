クロップ監督は、ドルトムントでブンデスリーガ2度、リヴァプールで30年ぶりプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ優勝など輝かしい実績を持つ。しかし代表には特有の難しさがある。ハマーン氏は「クラブが提供する選手に依存する」「選手を買えない」と指摘した。 それでも彼は、現在のドイツ代表は潜在能力の割にパフォーマンスが振るわないだけだと断固主張する。

彼は、今後の成功は個人の才能より精神的・社会的結束にかかっていると語る。過去の失敗は調和の欠如が原因だとし、「ワールドカップでの姿より我々ははるかに優れている。2〜4人いれば助けられた」と述べた。 チームとしての一体感があれば、今回のW杯でもっとやれたはずだ。他国の方が強いかもしれないが、勝てないわけではない。前任者が作れなかった団結を彼が築ければ、次の欧州選手権やW杯では良い結果が残せると信じている」