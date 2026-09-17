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ユルゲン・クロップの大胆な新時代！ 元リヴァプール監督がドイツの2つの代表メンバーを発表、ネーションズリーグでデビュー組を大量招集へ
クロップの大胆なスカッドマネジメント
ドイツが厳しいUEFAネーションズリーグの日程に備える中、クロップは自らが使える戦力の層を見極めたい考えが明らかだ。合計44選手を選出することで、この59歳の戦術家は、過密日程に伴うフィジカル面の負担を管理しながら、実績あるスター選手と台頭する有望株の双方を自分の目で直接確認しようとしている。各グループは2試合ずつを担当することになっており、この戦略は、クロップがドイツ代表の指揮官としての任期をスタートさせるにあたり、自身が使える戦力の厚みを包括的に把握するために設計されたものだ。
この選考の運用は独特で、2つの異なるリストの両方にまたがって入った選手は1人しかいない。アウクスブルクのGKフィン・ダーメンが、最初の2試合に向けた24人のメンバーと、最後の2試合を担当する20人のグループの両方に名を連ねた唯一の存在である。
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新戦力とサプライズ招集
才能を育てることで知られる評判どおり、クロップは代表歴のない複数の選手に、国際舞台で存在感を示す扉を開いた。見出しを飾っているのはSVエルフェアスベルクのヤニック・カイデルの招集で、下部リーグでのパフォーマンスが新たな指導陣の目を明らかに引いた形だ。デビューの可能性がある選手としては、アウクスブルクのヘネス・ベーレンス、フライブルクのマックス・ローゼンフェルダー、そしてTSGホッフェンハイムの注目株バンバーゼ・コンテも名を連ねている。
オランダ代表戦とギリシャ代表戦の最初の2試合に向けたメンバーは、実績あるスター選手とこうした新鋭が融合した顔ぶれとなった。インテルのDFヤン・アウレル・ビセックとバイエルン・ミュンヘンのナサニエル・ブラウンが選ばれた守備陣には、ヨナタン・ターやニコ・シュロッターベックといった主力も含まれている。中盤では、クロップはヨシュア・キミッヒとジャマル・ムシアラの経験に、ブレントフォードのケビン・シャーデとリーズ・ユナイテッドのアントン・シュタッハのエネルギーを組み合わせた。
第2の波と戦術的柔軟性
セルビアとのホームゲーム、そしてギリシャへの再戦遠征を含む第2シリーズの試合に向けて、クロップはほぼ陣容全体を入れ替えた。この20人のスカッドには、バルセロナのカリム・アデイェミやリヴァプールのフロリアン・ヴィルツを含む、欧州サッカー界のビッグネームが名を連ねている。このグループは戦術的な柔軟性も備えており、RBライプツィヒのブラヤン・グルダとリドル・バクが幅をもたらし、ユヴェントスFWニック・ヴォルテマーデとフランクフルトのヨナタン・ブルカルトが最前線を担う。
守備面では、この第2グループはニューカッスルのマリック・ティアウとともに、シュトゥットガルトのコンビ、マクシミリアン・ミッテルシュテットとフィン・イェルチュの連係に依拠する。中盤も、アレクサンダル・パブロヴィッチとブレントフォードの万能型ヴィタリー・ヤネルトを擁し、引き続き強力だ。
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試合日程と今後の道筋
クロップ時代は、国際サッカー屈指の伝統あるライバル対決の一つで正式に幕を開ける。ドイツは9月24日にオランダと対戦するため敵地に乗り込み、この一戦は新たに招集された多くの選手にとって厳しい船出となる。アムステルダムへの遠征後、最初のメンバーは9月27日に本拠地でギリシャと対戦する。その後、10月1日のセルビア戦を前に2つ目のメンバーへの移行が行われ、この最初の活動期間の最後の試合では、ドイツが10月3日に再びギリシャへ乗り込む。
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