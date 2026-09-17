ドイツが厳しいUEFAネーションズリーグの日程に備える中、クロップは自らが使える戦力の層を見極めたい考えが明らかだ。合計44選手を選出することで、この59歳の戦術家は、過密日程に伴うフィジカル面の負担を管理しながら、実績あるスター選手と台頭する有望株の双方を自分の目で直接確認しようとしている。各グループは2試合ずつを担当することになっており、この戦略は、クロップがドイツ代表の指揮官としての任期をスタートさせるにあたり、自身が使える戦力の厚みを包括的に把握するために設計されたものだ。

この選考の運用は独特で、2つの異なるリストの両方にまたがって入った選手は1人しかいない。アウクスブルクのGKフィン・ダーメンが、最初の2試合に向けた24人のメンバーと、最後の2試合を担当する20人のグループの両方に名を連ねた唯一の存在である。