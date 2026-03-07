Getty/GOAL
ユルゲン・クロップの代理人が、彼がレアル・マドリードの監督職を望んでいるという報道に対し、決定的な回答を示した
クロップとマドリードの噂を否定
クロップ監督はサンティアゴ・ベルナベウの監督職との関連が報じられており、レアル・マドリードがクラブに安定をもたらす主要候補としてこのドイツ人指揮官を視野に入れているとの見方もある。しかし、長年の代理人マルク・コジッケは、ラ・リーガ移籍の可能性を巡る憶測を即座に否定。クライアントが現在取り組んでいるプロジェクトに完全に専念しており、監督職の日常的なプレッシャーから距離を置いていると強調した。
エージェントの決定的な立場
高まる憶測に対し、コジッケは交渉の継続を断固否定した。「単なる噂についての質問に答える必要はない。現時点で我々に接触してきた者はいない」とコジッケは述べた。さらにスペインの首都に関する状況を明確化し、「ユルゲン・クロップはレッドブルでの現在の役割に非常に満足しており、レアル・マドリード監督就任交渉に関する報道は現時点で単なる噂に過ぎない」と付け加えた。
この否定は、アトレティコ・マドリードもディエゴ・シメオネの後任候補としてクロップを監視しているとの報道を受けてのものだ。シメオネの契約は2027年まで残っているが、一部メディアはアトレティの首脳陣が監督交代を検討していると報じていた。
レッドブルの経営陣が反応する
レッドブルCEOのオリバー・ミンツラフも、クロップがすでにサッカー部門グローバル責任者としての契約解除の道を探っているという示唆に反論した。ミンツラフはこうした噂を痛烈に批判し、「これはまったくのでたらめで、完全にでっち上げだ。むしろ我々はユルゲン・クロップの仕事ぶりに極めて満足している」と述べた。
彼は膨大な時間と労力を注ぎ、コーチ陣やスポーツディレクターと絶えず連携を取りながら、レッドブルのサッカー哲学を持続可能な形で発展させ続けている。我々は彼がこの職務に最適な人物であると確信している。そこに全力を注いでいるのだ」
クロップ、リバプール退任後の人生を振り返る
一方、クロップ監督は以前、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの過酷な指揮から離れていることを楽しんでいると認めていた。「今の自分の仕事が大好きだ。 指導を懐かしく思うことはない。今は指導しているけれど、選手ではなく違う形で。懐かしくないんだ」とクロップは数ヶ月前に説明した。アンフィールドでほぼ10年間過ごしたハイリスクな環境から距離を置く決断に、彼は平穏な気持ちのようだ。
「指導者として働けることは分かっているが、それが生涯コーチを続けなければならないという意味ではない。違うことをしたい」とクロップは最近ザ・アスレティックに語った。「レッドブルは我々の間で多くの調整を重ねた末に機会を与えてくれた。今…この仕事に完全に満足しており、他のどこにもいたくない」
