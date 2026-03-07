ユルゲン・クロップの代理人が、彼がレアル・マドリードの監督職を望んでいるという報道に対し、決定的な回答を示した

高まる憶測に対し、コジッケは交渉の継続を断固否定した。「単なる噂についての質問に答える必要はない。現時点で我々に接触してきた者はいない」とコジッケは述べた。さらにスペインの首都に関する状況を明確化し、「ユルゲン・クロップはレッドブルでの現在の役割に非常に満足しており、レアル・マドリード監督就任交渉に関する報道は現時点で単なる噂に過ぎない」と付け加えた。

この否定は、アトレティコ・マドリードもディエゴ・シメオネの後任候補としてクロップを監視しているとの報道を受けてのものだ。シメオネの契約は2027年まで残っているが、一部メディアはアトレティの首脳陣が監督交代を検討していると報じていた。