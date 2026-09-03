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ユルゲン・クロップのドイツ代表監督就任：オランダ戦での初陣を前にマインツ、フランクフルト、バイエルン・ミュンヘンを訪問
クロップが積極的なブンデスリーガ視察ツアーを開始
ドイツ代表監督に就任してわずか2週間のユルゲン・クロップが、ブンデスリーガのクラブに直接かつ積極的に関与することで、代表チームの体制を大きく変えようとしている。59歳の指揮官はスタンドから視察するだけではなく、各クラブのトレーニング施設を訪れ、クラブ幹部と面会し、非公開練習も見守っている。
最近の日程には、バイエルン・ミュンヘン、VfBシュトゥットガルト、FCアウクスブルク、アイントラハト・フランクフルト、そして古巣のマインツ05への訪問が含まれている。この積極的なアプローチにより、クロップはシュトゥットガルトDFフィン・イェルチュやフランクフルトFWユネス・エブヌータリブを含む、代表招集候補を自ら評価することが可能になっている。
これらの訪問は、クロップがドイツ代表の監督として公式初陣に向けて準備を進める中で、戦略の明確な転換を示すものとなっている。
- Kirchner-Media
クラブ監督との信頼関係の構築
クロップの戦略の中核をなす要素の一つは、国内クラブの指導者たちとオープンなコミュニケーションラインを築くことにある。これは、クラブで指揮を執っていた時代に彼が重視していた関係性でもある。マインツ訪問中、クロップは指揮官ウルス・フィッシャーとスポーツディレクターのクリスティアン・ハイデルと長時間にわたって話し合いを行った。
クロップは、代表チームのスタッフと国内クラブの指揮官たちが協力して働く関係について、自身のビジョンを示した。
「今後は選手たちと接するのと同じように、監督たちとも仕事をしていきたい」とクロップは語った。「大事なのは、監督たちとの信頼関係を築くことだ。私がまだクラブの監督だった頃に望んでいたような協力関係であるべきだ。それを私は提供したい」
二重国籍選手のスカウティングと感情的な復帰
クロップの訪問は、戦術面と補強面の両方を目的としたものであり、そのことはアイントラハト・フランクフルトの22歳FWユネス・エブノウタリブと長時間にわたって会話したことにも表れている。フランクフルトでドイツ人の母とモロッコ人の父の間に生まれたこのFWは、開幕節でハットトリックを記録。これを受けてクロップは、ドイツ代表での将来について自ら売り込んだ。
このツアーではまた、クロップが選手および監督として18年を過ごしたマインツ05への感情的な帰還も実現した。ブルッフヴェークにあるヴォルフガング・フランク・キャンパスで非公開練習を視察し、クラブの近代的なインフラ整備の進展に注目していた。
「ただ懐かしさだけの理由ではなかった。ただ、ありがたいことに昔の顔ぶれにも何人か会えた」と、クロップはマインツ復帰について付け加えた。
- ANP
アムステルダムでのデビューまであとわずか
クロップは、初陣となるUEFAネーションズリーグを前に、9月17日にドイツ代表で初の公式メンバーを発表する。監督としてのデビュー戦はその9日後、9月26日にアムステルダムで行われるオランダ戦となる。
注目の一戦では、相手ベンチでも監督デビューが実現する。シャビ・エルナンデスがオランダ代表を初めて率いる。
クロップは、VfLオスナブリュックとのDFBポカールを前にしたバイエルン・ミュンヘンの準備を視察し、ドイツ全土の才能を評価したうえで、今後数日以内に選考の最終 निर्णयを下す。
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