ドイツ代表監督に就任してわずか2週間のユルゲン・クロップが、ブンデスリーガのクラブに直接かつ積極的に関与することで、代表チームの体制を大きく変えようとしている。59歳の指揮官はスタンドから視察するだけではなく、各クラブのトレーニング施設を訪れ、クラブ幹部と面会し、非公開練習も見守っている。

最近の日程には、バイエルン・ミュンヘン、VfBシュトゥットガルト、FCアウクスブルク、アイントラハト・フランクフルト、そして古巣のマインツ05への訪問が含まれている。この積極的なアプローチにより、クロップはシュトゥットガルトDFフィン・イェルチュやフランクフルトFWユネス・エブヌータリブを含む、代表招集候補を自ら評価することが可能になっている。

これらの訪問は、クロップがドイツ代表の監督として公式初陣に向けて準備を進める中で、戦略の明確な転換を示すものとなっている。







