クリスチャン・ディオールSEのCEOで世界有数の富豪アルノー氏は、RMCの番組「アフター・フット」で、元リヴァプール監督クロップ氏を自クラブの監督に迎えたいと明かした。「チャンピオンズリーグ出場権を得られれば、クロップ氏にチームを率いてほしい」と語った。
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「ユルゲン・クロップにぜひ我々のチームに来てほしい」：クラブ会長が元リヴァプール監督の獲得を公然と夢見る
パリFCは1年前にリーグ1へ昇格。同クラブは資産数十億ユーロのアルノー家が所有し、レッドブルも株式を保有する。このため、レッドブルのサッカー部門グローバル責任者であるクロップも関与している。
豊富な資金力を背景に、近い将来チャンピオンズリーグ出場も夢ではない。アルノー氏は「陽気な性格とサッカーの天才的才能を持つクロップを欲しないクラブはない。遅かれ早かれ我々も彼を獲得を夢見るだろう」と語った。
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ユルゲン・クロップはレッドブルと長期契約を結んでいる。
クロップは2024年夏、休養のためリヴァプールを退任。2025年初頭にレッドブルのサッカー部門責任者に就いた。以降、監督復帰の噂が絶えない。レアル・マドリードやドイツ代表での就任が取り沙汰された。
本人は常にこれを否定し、再び指揮官として働く意向はないと強調してきた。とはいえ、将来的にその可能性を完全に否定したわけではない。アルノー氏も「彼は近い将来、監督職に復帰するつもりはない。だが、3年、4年、5年後にはあるかもしれない」と語っている。
当面はMagentaSportでワールドカップのテレビ解説も務める。レッドブルとの契約は2029年末まで残っている。
一方、パリFCはリーグ1の2年目を迎える。昇格1年目は終盤の追い上げで11位を確保した。 序盤は降格圏に近づいたが、5試合未勝利でステファン・ジリ監督が解任され、元PSG監督アントワーヌ・コンブアレが就任。最後の12試合で2敗のみと急浮上し、4つ順位を上げて11位でフィニッシュした。
ユルゲン・クロップの監督経歴
期間 クラブ 2001年 - 2008年 マインツ05 2008年 - 2015年 ボルシア・ドルトムント 2015年 - 2024年 リヴァプールFC