クロップは2024年夏、休養のためリヴァプールを退任。2025年初頭にレッドブルのサッカー部門責任者に就いた。以降、監督復帰の噂が絶えない。レアル・マドリードやドイツ代表での就任が取り沙汰された。

本人は常にこれを否定し、再び指揮官として働く意向はないと強調してきた。とはいえ、将来的にその可能性を完全に否定したわけではない。アルノー氏も「彼は近い将来、監督職に復帰するつもりはない。だが、3年、4年、5年後にはあるかもしれない」と語っている。

当面はMagentaSportでワールドカップのテレビ解説も務める。レッドブルとの契約は2029年末まで残っている。

一方、パリFCはリーグ1の2年目を迎える。昇格1年目は終盤の追い上げで11位を確保した。 序盤は降格圏に近づいたが、5試合未勝利でステファン・ジリ監督が解任され、元PSG監督アントワーヌ・コンブアレが就任。最後の12試合で2敗のみと急浮上し、4つ順位を上げて11位でフィニッシュした。