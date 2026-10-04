この試合を前に語ったツィミカスは、イバン・ヨバノビッチ体制下でのギリシャの戦術的規律が、同国代表の立ち位置を一変させたと強調した。一方で、彼の前所属クラブでの指揮官も先月アウクスブルクでのギリシャの1-0勝利について、完全に заслуженноеものだったと率直に認めた。

両者はギリシャ代表の成長について振り返った。

「僕たちは選手として、そして国としての価値を証明している」とツィミカスは報道陣に語った。「僕たちは大きなことを成し遂げる寸前にいる。誰もが主要大会でプレーしたいと思っている。僕たちはハードにトレーニングしているし、この3試合が確実に助けになった。ここにたどり着くための足がかりになったし、チームとして結果を出すための準備をより整えてくれた」

クロップは、最初の対戦で自分たちに課題があったことを認めた。

「最初の対戦ではいろいろ試したし、その一部はうまくいった。しかし、ギリシャに勝つには十分ではなかった」とクロップは認めた。「彼らは非常に高い戦術的規律を持ってプレーしていたし、彼らの勝利は不当なものではなかったと言わざるを得ない。フットボールでは何が起こるか確かなことは分からないが、期待や強い感触を持つことはできる」