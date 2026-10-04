Jan Huebner
翻訳者：
ユルゲン・クロップとコスタス・ツィミカスが再会、ドイツはネーションズリーグでのギリシャ戦に備える
アンフィールドの盟友たちが再会、ギリシャがネーションズリーグでドイツをホームに迎える
ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督と、ギリシャ代表の左SBコスタス・ツィミカスが、アテネで行われる一戦で対峙する。グループA首位のギリシャはドイツ戦に臨む。両者は2020-21シーズンから2023-24シーズンまでの4シーズン、リヴァプールで緊密な関係を築き、マージーサイドで国内カップ戦のタイトル獲得をともに経験した。
ギリシャはセルビアとドイツを破った後、オランダと2-2で引き分け、勝ち点7でグループ首位に立っている。
ドイツはセルビアに2-0で勝利したものの、首位と勝ち点3差の3位につけている。
- AFP
ツィミカスがギリシャ代表での野望を語る一方、クロップは以前の敗戦は当然だったと認める
この試合を前に語ったツィミカスは、イバン・ヨバノビッチ体制下でのギリシャの戦術的規律が、同国代表の立ち位置を一変させたと強調した。一方で、彼の前所属クラブでの指揮官も先月アウクスブルクでのギリシャの1-0勝利について、完全に заслуженноеものだったと率直に認めた。
両者はギリシャ代表の成長について振り返った。
「僕たちは選手として、そして国としての価値を証明している」とツィミカスは報道陣に語った。「僕たちは大きなことを成し遂げる寸前にいる。誰もが主要大会でプレーしたいと思っている。僕たちはハードにトレーニングしているし、この3試合が確実に助けになった。ここにたどり着くための足がかりになったし、チームとして結果を出すための準備をより整えてくれた」
クロップは、最初の対戦で自分たちに課題があったことを認めた。
「最初の対戦ではいろいろ試したし、その一部はうまくいった。しかし、ギリシャに勝つには十分ではなかった」とクロップは認めた。「彼らは非常に高い戦術的規律を持ってプレーしていたし、彼らの勝利は不当なものではなかったと言わざるを得ない。フットボールでは何が起こるか確かなことは分からないが、期待や強い感触を持つことはできる」
テクニカルな準備がギリシャの勢いと対峙する
クロップは、戦術的な手がかりを見つけるため、技術スタッフがギリシャの直近のオランダ戦ドローの映像を確認したと説明した。ただ、前回の試合でトム・ビショフとフロリアン・ヴィルツが得点した後、ドイツのトレーニングでは主に自分たちのポジショニングの構造と中盤の流動性に重点が置かれた。
ツィミカスと守備陣の同僚たちは、ホームでの好調を維持し、再びドイツの攻撃を封じることを目指している。
「ギリシャのオランダ戦は、彼らが何をするかを示すヒントにはなるが、それ以上ではない」とクロップは付け加えた。「選手たちは今夜、我々が重要だと判断したギリシャの映像を見ることになるが、ここまでは我々がやりたいこと、そしてやるべきことだけをトレーニングしてきた」
- Nico Herbertz
アテネ決戦で懸かるグループA首位の座
クロップとツィミカスは今、アテネでそれぞれの母国にとって重要な結果を手にすることへと意識を向けている。ギリシャが勝利すれば、4度のワールドカップ王者を相手に歴史的なダブル達成となる。一方のドイツは、グループ首位に勝ち点で並ぶために勝ち点3を狙う。
ドイツは今大会での出遅れを受け、ここから安定感を築くことを目指している。
試合開始はGMT18時45分。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。