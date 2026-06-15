ユルゲン・クロップとの不和により、RBライプツィヒのオレ・ヴェルナーが退団迫られるか。起用されなかった「お気に入りの選手」が理由。

マクシモヴィッチはレッドスター・ベオグラードから移籍金1400万ユーロで加入したが、出場時間はわずか108分だった。バカヨコ（PSVアイントホーフェンから1800万ユーロで加入）は序盤5試合で2得点を挙げながら、後半戦は一度も先発しなかった。 年明けの7試合は出場ゼロ。公式戦合計でも900分弱にとどまった。

クロップがヴェルナーの采配に不満を抱くのは、それだけではない。ライプツィヒはCL復帰を果たし、就任1年目でブンデス20勝のクラブ記録を樹立したが、トップ6相手には2勝止まり。クロップはこれを「少なすぎる」と評価したという。

約1年前、クロップ監督はヴェルナーの就任会見で彼の仕事を「並外れている」と称賛したが、現在では両者の関係は「数ヶ月前から冷え込んで」おり、コミュニケーションは「ごくわずか」だという。