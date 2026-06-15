『ビルト』紙によると、ヴェルナー監督は「レギュラーではない選手たち」からの信頼を失ったことが内部での主な批判だ。具体的には、アンドリヤ・マクシモヴィッチやヨハン・バカヤコが挙げられ、クロップ監督が夏に彼らの獲得を強く推進したとされる。記事は彼らを「クロップのお気に入り」と呼んでいる。
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ユルゲン・クロップとの不和により、RBライプツィヒのオレ・ヴェルナーが退団迫られるか。起用されなかった「お気に入りの選手」が理由。
マクシモヴィッチはレッドスター・ベオグラードから移籍金1400万ユーロで加入したが、出場時間はわずか108分だった。バカヨコ（PSVアイントホーフェンから1800万ユーロで加入）は序盤5試合で2得点を挙げながら、後半戦は一度も先発しなかった。 年明けの7試合は出場ゼロ。公式戦合計でも900分弱にとどまった。
クロップがヴェルナーの采配に不満を抱くのは、それだけではない。ライプツィヒはCL復帰を果たし、就任1年目でブンデス20勝のクラブ記録を樹立したが、トップ6相手には2勝止まり。クロップはこれを「少なすぎる」と評価したという。
約1年前、クロップ監督はヴェルナーの就任会見で彼の仕事を「並外れている」と称賛したが、現在では両者の関係は「数ヶ月前から冷え込んで」おり、コミュニケーションは「ごくわずか」だという。
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RBライプツィヒのオレ・ヴェルナー：「運」、「偶然」、そして「ディオマンデ・ファクター」
公式戦38試合で1試合あたり1.95ポイントを獲得しても、ヴェルナーの解任危機は免れない。5月末、Skyはクロップ率いる「グローバルチーム」が成績に疑問を抱き、運の要素が大きいと見ていたと報じた。 「ここには少しの運、あそこには少しの偶然、あちらにはディオマンデ・ファクターが過剰、そして完全に説得力のある戦術コンセプトの欠如」と報じられ、これは『ビルト』紙の内容とも一致する。
さらに同紙は、コンソーシアムが「ヴェルナーの采配より、ヤン・ディオマンデやクリストフ・バウムガルトナーなどの個人能力が好結果の要因」と結論づけていると報じている。
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RBライプツィヒ：スポーツディレクターのシェーファー氏とオレ・ヴェルナー氏が退任か？
スポーツディレクターのマルセル・シェーファー氏は、社内で異なる見解を持つ。彼はヴェルナーのパフォーマンスに「非常に満足」しており、2027年まで続く契約の延長を希望している。しかし、実現の可能性は低く、シェーファー氏がザクセン州のクラブに残るかも不透明だ。 ドイツ紙FAZは、マルクス・クローシェが夏にACミランへ移籍した場合、シェーファーがアイントラハト・フランクフルトの有力候補になると報じた。
今週半ば、ヴェルナーは休暇先のマレーシアからライプツィヒへ戻り、クラブ首脳と会談すると『Bild』が報じた。1シーズン限りでの契約解除が発表される見込みだ。
RBライプツィヒは前シーズン、ベンジャミン・セスコ、シャビ・シモンズ、ロイス・オペンダの3得点源を失い、ユスフ・ポールセンとケヴィン・カンプルという象徴的な選手も放出した。
後任には、マルティン・デミケリス（レアル・マヨルカ）が待機している。