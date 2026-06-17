ユルゲン・クロップとの不和が深刻すぎる！RBライプツィヒ、好調なシーズンにもかかわらずオレ・ヴェルナー監督を解任

ブンデスリーガの同クラブは水曜日に発表した。ヴェルナーに加え、アシスタントコーチのトム・チホンとパトリック・コールマンも退任する。スポーツディレクターのマルセル・シェーファーが関係者全員に決定を伝えた。
これより先、『Sport Bild』は、数字上では成功したシーズンにもかかわらず、ヴェルナーとグローバル・サッカー部門責任者ユルゲン・クロップの間に理念対立があったと報じていた。後任には元バイエルンのマルティン・デミチェリスが浮上している。
ブンデスリーガの同クラブは水曜日に発表した。ヴェルナーに加え、アシスタントコーチのトム・チホンとパトリック・コールマンも退任する。スポーツディレクターのマルセル・シェーファーが関係者全員に決定を伝えた。
これより先、『Sport Bild』は、数字上では成功したシーズンにもかかわらず、ヴェルナーとグローバル・サッカー部門責任者ユルゲン・クロップの間に理念対立があったと報じていた。後任には元バイエルンのマルティン・デミチェリスが浮上している。
「ここ数日、昨シーズンを徹底的に再分析した。火曜日の夜、ヘッドコーチを再任命することを決定した」とRBスポーツ取締役マルセル・シェーファー氏は述べた。同氏は「今後の課題には、内容の更なる発展とアプローチの転換が必要だ」と語った。
『キッカー』誌は戦術とコミュニケーションに疑問を投げかけていた。 ヴェルナーとクロップの仲は冷えていたという。ヴェルナーは2025年7月に監督に就任。シャビ・シモンズ、ベンジャミン・セスコ、ロイス・オペンダが退団し、チームを大きく刷新した。そのシーズン、クラブはブンデスリーガで過去最多勝ち点を挙げ、チャンピオンズリーグへ復帰した。
『Sport Bild』によると、サッカー方針を巡る対立がグローバル・サッカー部門責任者と決裂し、クロップは招聘を推したが元ブレーメン監督の抵抗に直面した。
その過程で、レッドブルのDNAの核心が問われた。クロップはアグレッシブなプレス、高強度、4バックを主張。一方、ヴェルナーは3バックを擁護した。クロップはこれを侮辱と受け止め、「個人的に攻撃された」と感じたという。
この対立はすぐに表面化し、昨年11月以降は両者の協力関係がほぼ停止。クラブ内では生産的な連携が困難になった。
クロップは早期の誤解解消を求め、ウィンターブレイクと3月の2度、即時決別を要求した。
シーズン中に解任されなかったのは、スポーツディレクターのマルセル・シェーファーとレッドブルCEOオリバー・ミンツラフが阻止したためだ。クラブは監督交代をシーズン終了まで先送りし、水曜日に正式決定した。後任はデミチェリスである。
元バイエルン選手とレッドブル陣営の間に熱い交流が生まれている。クロップはマヨルカのサンタ・ポンカにあるカントリークラブでアルゼンチン人監督と知り合った。
2人はそこで定期的にパデルを楽しんでおり、クロップの息子マルクもこのクラブの常連だ。ドイツ紙『Bild』によると、クロップは数週間前からデミチェリスの将来計画について打診していたという。
ただしRBにとって理想的なこの解決策は安くない。デミチェリスは現所属RCDマヨルカとの契約を2028年まで延長したばかりだが、契約には解除条項があるという。
RBライプツィヒが合意すれば、数百万ユーロの移籍金がバレアレス諸島に支払われる見込みだ。