ユルゲン・クロップとの不和が深刻すぎる！RBライプツィヒ、好調なシーズンにもかかわらずオレ・ヴェルナー監督を解任

「ここ数日、昨シーズンを徹底的に再分析した。火曜日の夜、ヘッドコーチを再任命することを決定した」とRBスポーツ取締役マルセル・シェーファー氏は述べた。同氏は「今後の課題には、内容の更なる発展とアプローチの転換が必要だ」と語った。

『キッカー』誌は戦術とコミュニケーションに疑問を投げかけていた。 ヴェルナーとクロップの仲は冷えていたという。ヴェルナーは2025年7月に監督に就任。シャビ・シモンズ、ベンジャミン・セスコ、ロイス・オペンダが退団し、チームを大きく刷新した。そのシーズン、クラブはブンデスリーガで過去最多勝ち点を挙げ、チャンピオンズリーグへ復帰した。

『Sport Bild』によると、サッカー方針を巡る対立がグローバル・サッカー部門責任者と決裂し、クロップは招聘を推したが元ブレーメン監督の抵抗に直面した。