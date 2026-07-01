ユルゲン・クロップが「強い意欲」を示す：W杯での失態を受け、DFBのユリアン・ナーゲルスマン監督は解任間近とみられる

ユリアン・ナーゲルスマン監督は大会前からコミュニケーションが批判されていた。デニズ・ウンダフには数か月前から控え役と伝えていた。 GKでは、当初ホッフェンハイムのオリバー・バウマンを信頼していたが、バウマンの知らない間にバイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーの復帰を画策。バウマンが事実を知ったのはブンデスリーガ最終節の後だった。本大会ではノイアーがゴールを守ったが、目立った活躍はできなかった。

初戦のキュラソー戦は7－1で圧勝したが、コートジボワール戦は苦戦し、終盤にウンダフの2得点で2－1の逆転勝利。 第3戦ではエクアドルに1-2で敗れた。決勝トーナメント1回戦ではボールを支配しながらも決定機を作れず、PK戦の末に敗退した。