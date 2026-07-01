ユルゲン・クロップが「強い意欲」を示す：W杯での失態を受け、DFBのユリアン・ナーゲルスマン監督は解任間近とみられる

『ビルト』紙によると、38歳の同監督の解任は「迅速に」決定される見込みだ。ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長、ルディ・フェラースポーツディレクター、アンドレアス・レッティグ事務局長が関与している。 4人は決定前にナゲルスマン監督と再協議し、本人から敗因を聞く意向だ。
月曜日のパラグアイ戦では、90分を終えて1－1の後にPK戦で3－4で敗れ、3大会連続でベスト16進出を逃した。
『ビルト』紙によると、38歳の同監督の解任は「迅速に」決定される見込みだ。ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長、ルディ・フェラースポーツディレクター、アンドレアス・レッティグ事務局長が関与している。 4人は決定前にナゲルスマン監督と再協議し、本人から敗因を聞く意向だ。
月曜日のパラグアイ戦では、90分を終えて1－1の後にPK戦で3－4で敗れ、3大会連続でベスト16進出を逃した。
ドイツ代表のW杯敗退直後、専門家たちはナゲルスマン監督の解任を要求。後任として満場一致で挙げられたのがユルゲン・クロップ氏だ。同氏は大会中、Magenta TVの解説を務め、ドイツ代表の初戦前からナゲルスマン監督に辛辣なコメントを寄せていた。
報道によると、59歳のクロップ氏がドイツ代表新監督に就任する見通しだ。同紙は「あらゆる状況がクロップ氏を後押ししている」と伝え、クロップ氏も「ドイツサッカー界が緊急に必要とするなら」という条件で強い意欲を示しているという。 クロップは現在、ボルシア・ドルトムントとリヴァプールを率いた経験を生かし、2025年初頭からレッドブルの「ヘッド・オブ・グローバル・サッカー」を務めている。
ユリアン・ナーゲルスマン監督は大会前からコミュニケーションが批判されていた。デニズ・ウンダフには数か月前から控え役と伝えていた。 GKでは、当初ホッフェンハイムのオリバー・バウマンを信頼していたが、バウマンの知らない間にバイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーの復帰を画策。バウマンが事実を知ったのはブンデスリーガ最終節の後だった。本大会ではノイアーがゴールを守ったが、目立った活躍はできなかった。
初戦のキュラソー戦は7－1で圧勝したが、コートジボワール戦は苦戦し、終盤にウンダフの2得点で2－1の逆転勝利。 第3戦ではエクアドルに1-2で敗れた。決勝トーナメント1回戦ではボールを支配しながらも決定機を作れず、PK戦の末に敗退した。