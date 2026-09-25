Getty Images Sport
翻訳者：
ユルゲン・クロップが、コーディ・ガクポに新指揮官初陣でのオランダ戦勝利を阻まれた後、「ドイツはもっとうまくプレーできる」と認める
ヨハン・クライフ・アレナで土壇場のドラマ
クロップ時代の幕開けは、この欧州の名門同士のライバル対決にふさわしい激しさの中で訪れたが、結末は勝ち点1を分け合う形となった。前半にフェリックス・ヌメチャが先制点を決め、ドイツはオランダの地でインパクト十分の勝利に向かっているように見えた。しかし、クロップにとって完璧な船出への期待は、後半アディショナルタイム2分にリヴァプールのコーディ・ガクポがネットを揺らしたことで打ち砕かれ、UEFAネーションズリーグの一戦は劇的な幕切れとなった。この結果、ギリシャがセルビアを下したことを受け、両チームはグループA2首位のギリシャを追う立場となっている。
- Getty Images Sport
クロップのドイツ評
指揮官の評価は、献身性と創造性のバランスに大きく焦点を当てたものだった。懸命な努力と情熱という土台は備わっていた一方で、選手たちが自身の具体的な戦術的要求に適応していく中では、技術面の遂行に改善が必要だと明確に感じている。ドイツはクロップのベストチームの代名詞でもあるハイプレスの片りんを見せたが、後半はプレッシャーを受けた場面でボール保持に苦しんだ。
「うまくいったことはたくさんある」とクロップは『RTL』に語った。「個々のパフォーマンスの多くには、本当に、本当に、本当に満足している。全体としては、我々が見せた情熱にとても満足している。もっと良いプレーはできるし、もっとフットボールをすることもできる。それは間違いない。自分たちで自分たちに仕事を作ってしまい、その結果として走って力を注がなければならなかった。両チームにとって負荷の大きい試合だった。本当に勝ちたかったが、この勝ち点1には十分満足している」
負傷者の問題が戦術プランを妨げる
クロップのデビュー戦は決して順風満帆ではなく、試合開始前から 深刻な選手問題への対応 を迫られた。ドイツ代表はウォームアップ中に大きな打撃を受け、ジャマル・ムシアラが筋肉系の不調により先発メンバーから外れることになった。さらに試合開始からわずか30分後には、アーセナルFWカイ・ハヴァーツが激しいチャレンジを受けて途中交代を余儀なくされ、事態はさらに悪化した。
「2人とも現在MRI検査を受けている。今夜には診断結果が分かることを願っている。だが、もちろんこれは良い状況ではない。深刻なものでないことを願うよ。彼らはおそらく我々の戦力から外れるだろう。でも、比較的早く復帰してくれることを願っている」とクロップは説明した。
- Getty Images Sport
ギリシャとの対戦を見据えて
ガクポの同点弾が決まった時間帯を踏まえれば、この引き分けは勝ち点2を落としたようにも感じられるが、ネーションズリーグを戦うドイツは依然としてまずまずの位置につけている。焦点はすぐに日曜のギリシャ戦へと移り、そこでクロップは国際舞台での初勝利となる勝ち点3を目指す。厳しい日程は、クロップがアムステルダムで「過酷な」戦いを強いられたと表現したチームの回復力を試すことになるが、同時に、彼が見極めた課題をすぐに修正する機会でもある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。