クロップのデビュー戦は決して順風満帆ではなく、試合開始前から 深刻な選手問題への対応 を迫られた。ドイツ代表はウォームアップ中に大きな打撃を受け、ジャマル・ムシアラが筋肉系の不調により先発メンバーから外れることになった。さらに試合開始からわずか30分後には、アーセナルFWカイ・ハヴァーツが激しいチャレンジを受けて途中交代を余儀なくされ、事態はさらに悪化した。

「2人とも現在MRI検査を受けている。今夜には診断結果が分かることを願っている。だが、もちろんこれは良い状況ではない。深刻なものでないことを願うよ。彼らはおそらく我々の戦力から外れるだろう。でも、比較的早く復帰してくれることを願っている」とクロップは説明した。